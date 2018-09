Tatar sa po niekoľkých dňoch vyjadril k výmene: Nikto to nečakal

Slovák je po novom hráčom Montrealu.

13. sep 2018 o 12:37 TASR

Tomáš Tatar prešiel z Vegas do Montrealu.(Zdroj: SITA/AP)

MONTREAL. Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa s odstupom času vyjadril k prestupu v rámci NHL z Vegas Golden Knights do Montrealu Canadiens.

Prečítajte si tiež: Tatar končí vo Vegas. Klub ho vymenil do Montrealu

Kanadský klub ho pred troma dňami získal z Nevady výmenou za útočníka Maxa Paciorettyho.

Spolu s Tatarom putovali v rámci transakcie do Montrealu aj mladý center Nick Suzuki a výber v 2. kole draftu v roku 2019.

Dvadsaťsedemročný Tatar podľa vlastných slov zažíval pri prestupe hektické okamihy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Tatar: Nikto to nečakal

Samotný transfer nečakal, už je však v novom pôsobisku, kde absolvuje vstupné prehliadky. Pôsobenie v slávnom klube Habs považuje za obrovskú výzvu.

"V prvom rade ďakujem za obrovskú podporu a energiu, ktorú mi prejavujete.

Ospravedlňujem sa všetkým priateľom, fanúšikom a hlavne novinárom, že som ešte nedal žiadne oficiálne vyjadrenie, a preto som sa rozhodol využiť sociálne siete na tento účel.

“ Montreal je v podstate kolíska hokeja, takže je to pre mňa obrovská výzva a motivácia. „ Tomáš Tatar

Nikto to nečakal, ale taký je hokejový život. Boli to naozaj veľmi hektické hodiny, plné balenia, plánovania a vybavovania rôznych vecí. Určite sa všetko v nasledovné dni upokojí," napísal útočník na verifikovanom konte na facebooku.

"Včera neskoro večer som priletel do Montrealu, kde som sa už veľmi tešil. Je to v podstate kolíska hokeja, takže je to pre mňa obrovská výzva a motivácia. Dnes ma čakajú vstupné testy.

Teším sa na stretnutie s novými spoluhráčmi, ale hlavne na skvelých fanúšikov Habs. Vegas by som chcel poďakovať za skúsenosť zahrať si finále o Stanley Cup," dodal.

S Vegas bojoval o Stanleyho pohár

Tatar prišiel do Vegas iba vo februári tohto roka a s nováčikovským tímom postúpil až do finále Stanleyho pohára.

V NHL predtým obliekal iba dres Detroitu, ktorý ho draftoval v roku 2009 z celkového 60. miesta. Do NHL prvýkrát nazrel v sezóne 2010/2011.

Vedenie Red Wings ho tesne pred uzávierkou "trejdov" v uplynulej sezóne poslalo do Vegas za tri draftové výbery.

Tomáš Tatar bojoval v drese Vegas o Stanleyho pohár. (zdroj: TASR/AP)

Za Vegas odohral v základnej časti NHL 20 duelov, nazbieral šesť bodov (4+2), v play off hral iba sporadicky - v ôsmich štartoch si štatistiky obohatil o dva body za gól a asistenciu.

V základnej časti NHL nastúpil slovenský útočník spolu na 427 duelov, v ktorých si pripísal 228 bodov (119+109).

V play off pridal 25 stretnutí s bilanciou štyri góly a päť asistencií. Tatarovi ešte platí trojročný kontrakt s priemerným platom 5,3 milióna dolárov za sezónu. Zmluva mu vyprší po sezóne 2020/2021.