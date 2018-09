Keď ma zobúvali, vedela som, že som s chodením skončila, priznala Vogelová

Olympijská šampiónka ostala ochrnutá.

13. sep 2018 o 15:29 SITA

BERLÍN. Olympijská šampiónka i majsterka sveta v dráhovej cyklistike Kristina Vogelová sa objavila na verejnosti prvýkrát od júnového zranenia, ktoré ju pripútalo na invalidný vozík.

V berlínskej nemocnici, kde absolvovala operáciu i následné ošetrenia, sa predstavila pred približne osemdesiatimi zástupcami médií.

Najzložitejší boj

Napriek nešťastnému pádu na tréningu, pri ktorom utrpela vážne zranenia chrbtice a hrudníka, pôsobila vyrovnane, či až pozitívne.

"Slzy v ničom nepomôžu. Je to tak, ako to je. Som pripravená pobiť sa so súčasnou situáciou a chcem z nej vyťažiť maximum," povedala Vogelová, ktorá má na konte jedenásť prvenstiev z majstrovstiev sveta.

Spolu s Austrálčankou Annou Mearesovou je v tejto štatistike na čele historického poradia.

Zároveň si však uvedomuje vážnosť svojho stavu. "Nikdy som dosiaľ nezažila tak zložitý boj. Doteraz som mala súboje s inou motiváciou. Momentálne je to oveľa náročnejšie ako súperiť o zlatú medailu na olympijských hrách," priznala.

"Som ako malé dieťa, ktoré sa musí naučiť všetko od začiatku. Dôležité je, aby som sa neľutovala. Nikdy som nebol človek, ktorý veľa plače a tak to musí zostať. Vzhľadom na to, aký som mala úraz, som obstála ešte dobre," tvrdila.

Stále má radosť zo života

Dvadsaťsedemročná Nemka sa zranila 26. júna pri páde počas tréningovej jazdy v meste Cottbus. Dvojnásobná olympijská šampiónka sa vo vysokej rýchlosti zrazila s iným cyklistom a spadla na betónovú dráhu, čím si poškodila miechu.

"Hovorila som si: 'dýchaj, dýchaj, dýchaj!' Okamžite som videla, ako ležím a ako na tom som. Keď mi dali dole topánky, bolo mi jasné, že s chodením som skončila," spomína Vogelová.

Ani krutý osud ju nepripravil o radosť zo života.

"Chcem sa začleniť do spoločnosti a nebyť veľmi odkázaná na pomoc iných. Musím využiť silu, ktorú som mala v pretekoch, aj pre svoj život. Pýtať sa 'prečo ja?' ničomu nepomôže," pokračovala.

"Prvýkrát v živote môžem robiť svoje vlastné rozhodnutia, byť slobodná a učiť sa krok po kroku. Chcem robiť niečo pre cyklistiku, niečo jej vrátiť," povedala rodáčka z Kirgizska, pre ktorú jej klub Erdgas usporiadal verejnú zbierku a získal cca 120 000 eur. Ďalších 150 000 eur dostane od poisťovne.

