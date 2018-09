Po zápase v Leopoldove napadli rozhodcu, dôvodom mal byť výkon

Arbiter uvažuje, či v kariére bude pokračovať.

13. sep 2018 o 17:35 SITA

BRATISLAVA. Futbalový rozhodca Tomáš Matejkovič si s určitosťou zapamätá dátum 9. septembra 2018.

V tento nedeľňajší deň stihol sám bez asistentov odpískať nervózny duel 6. ligy medzi Leopoldovom a Križovanmi nad Dudváhom (3:1), pri návrate domov ho aj fyzicky napadli.

Dvadsaťosemročný arbiter v súčasnosti váha, či bude pokračovať v rozhodcovskej kariére.

Rozhodoval bez asistentov

Matejkovič pochádza z Dolného Dubového, v oblastných súťažiach píska piatu sezónu. V spomenutom nedeľňajšom dueli okrem štyroch gólov padli aj dve červené karty, obe ukázal hosťujúcim hráčom.

Arbiter mal sťaženú pozíciu, pre ospravedlnenia viacerých rozhodcov počas jarmočného víkendu musel viesť stretnutie sám bez asistentov.

"Pred zápasom som obom stranám vysvetlil, aká je situácia, že som na tomto dueli sám. Navrhol som zástupcom oboch klubov, aby mi robili asistentov na čiare, čo odmietli. Napokon som bol zo strany Križovian kritizovaný aj za gól z ofsajdu. Z môjho pohľadu som odpískal rovinu a vylúčenia boli na mieste," povedal pre portál trnavskyhlas.sk Matejkovič, ktorý musel riešiť aj vbehnutie jedného z nespokojných divákov na ihrisko približne desať minút pred koncom.

Tomu predchádzala situácia, keď hráča Križovian mal zasiahnuť domáci futbalista kopačkou do hlavy. Hostia to považovali za úmyselné kopnutie a žltá karta pre stopéra Leopoldova sa im málila.

Emócie vyplávali v slovnej rovine aj po záverečnom hvizde a zrejme ešte budú mať dohru na disciplinárnej komisii.

Okolo šli policajti, nezastavili

Koniec zápasu ešte neznamenal koniec nepríjemných momentov pre Matejkoviča. Rozhodcu totiž pri návrate domov prepadli a fyzicky napadli. Podľa arbitrových slov jeden z útočníkov kričal, že "to má za Križovany".

"Vracal som sa domov na bicykli, keď ma medzi Leopoldovom a Červeníkom napadli štyria muži, ktorí vystúpili z okoloidúceho auta. Začali ma sácať, fackať, nedal som sa a strhla sa menšia bitka," opisoval.

"Vyhrážali sa mi, že to mám za Križovany, lebo prehrali kvôli môjmu rozhodovaniu v Leopoldove. Okolo práve išli policajti, ktorí sa zrejme ponáhľali niekam na zásah, pretože mali pustené majáky. Nezastavili sa pri nás. Útočníkov to však zrejme vystrašilo, nasadli do auta a odišli. Neskôr som zistil, že pri konflikte som prišiel o hotovosť zhruba 20 eur, ktorú som mal pri sebe," pokračoval Matejkovič.

Rozhodca sa roztrasený vrátil domov a kontaktoval políciu: "Volal som na číslo 158. Povedali mi, že bolo treba situáciu riešiť priamo na mieste, kde by sa dali zadokumentovať veci. V tom šoku po konflikte mi však iba napadlo ísť čo najrýchlejšie domov."

Uvažuje, či má pokračovať

Evidenčné číslo vozidla si rozhodca nezapamätal, útočníkov nepoznal. Jeden z nich sa mu síce zdal povedomý, nie je si však istý jeho totožnosťou, pretože pri bitke sa všetko zbehlo veľmi rýchlo.

"Cítim sa teraz všelijako, neviem, či pokračovať v kariére alebo nie. Chodím na zápasy iba na bicykli, keďže nemám auto. Rodina ma odrádza, aby som už nepokračoval v pískaní. Mňa to však baví. Hrával som futbal, pre zranenie teraz už môžem jedine rozhodovať. Budem v tom pokračovať, ale ak by sa mal opakovať nejaký incident, ukončím túto kapitolu," zdôraznil Matejkovič.

Ten už rozhodoval viaceré zápasy Križovian, ale problémy s týmto klubom nikdy predtým nemal.

Na rozhodcu podajú sťažnosť

Arbiter sa pre prešetrenie udalosti obrátil na Oblastný futbalový zväz Trnava. Disciplinárna komisia podľa slov jej predsedu Jozefa Šmidoviča podnet zaevidovala, zároveň požiadala rozhodcu o zdokladovanie veci a nahlásenie na orgány činné v trestnom konaní.

Podľa šéfa disciplinárky vyšetrovanie napadnutia mimo areálu štadióna je predovšetkým v kompetencii polície.

"Nezatvárame však pred tým oči, pretože ak sa potvrdí, že išlo o niekoho, kto je spojený s futbalom v Križovanoch, hrozí aj možnosť vylúčenia klubu zo súťaže, resp. zákaz činnosti," uviedol Šmidovič pre portál trnavskyhlas.sk.

Predseda futbalu v Križovanoch Martin Záhumenský sa vyjadril, že ich klub sa od útoku na rozhodcu úplne dištancuje. Podľa jeho názoru by nikto z Križovian nič podobné nespravil.

Záhumenský doplnil, že na zväz dajú sťažnosť na výkon rozhodcu v zápase.

Križovanom sa nepáči odpískanie penalty voči ich tímu, námietky majú voči jednému z gólov, ktorý údajne dosiahol Leopoldov z ofsajdu a zároveň ich hnevá aj neudelenie červenej karty za kopnutie hráča do hlavy.