Cítim únavu, vravel Sagan. Potom ukázal fantastický šprint

Slovák skončil v 18. etape tretí.

13. sep 2018 o 17:56 (aktualizované 13. sep 2018 o 19:35) Miloslav Šebela

BRATISLAVA, LLEIDA. Šprintéri na Vuelte to nemajú ľahké. Rovinatých etáp je doslova pár. A aj v nich vôbec nie je isté, že dostanú šancu bojovať o triumf.

Až dva razy uspel únik aj v rovinatých etapách.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V osemnástej etape mali šprintérske tímy všetko skvelo rozohrané. V úniku boli len traja jazdci, ich šance na to, že sa dostanú až do cieľa etapy, boli mizivé.

Aj preto, že v závere ostala vpredu len dvojica.

Lenže Jelle Wallays a Erik Bystr öm všetkých prekvapili. V posledných kilometroch, keď pelotón začal zrýchľovať, dokázali udržať svoj odstup.

Víťaz musel čakať na správny moment

Keď sa za nimi na cieľovej rovinke objavil pelotón, začal Peter Sagan šprintovať zo všetkých síl, hoci bolo jasné, že je to už takmer márna snaha.

Medzera medzi dvojicou a ním sa však stále zmenšovala. V momente, keď sa dotiahol na Nóra Bystr öma, Belgičan Wallays vo víťaznom geste dvíhal ruky nad hlavu. Sagan skončil tretí.

Prečítajte si tiež: Sagana delilo od víťazstva pár metrov, vyhral jazdec, ktorý bol celý deň v úniku

„Všetci dnes čakali, že sa to skončí šprintom, ale ja viem, že dokážem prekvapiť. Dnes sa mi to podarilo,“ hovoril Wallays pre Eurosport.

„Ako sme sa blížili do cieľa, športový riaditeľ mi hlásil,, aký náskok máme. Bystr öm je odo mňa lepší šprintér a vedel som, že musím niečo urobiť, preto som na konci ostal zavesený za ním. Čakal som, čakal a čakal. Sústredil som sa len na cieľovú čiaru. Dvesto metrov pred ňou som vyšprintoval,“ opisoval 29-ročný Belgičan ako sa mu podarilo zvíťaziť.

Wallays je skôr špecialistom na klasiky. Je to jeho prvé etapové víťazstvo na trojtýždňových pretekoch.

Zelený dres? Na Vuelte je to iné ako na Tour

Sagan v závere ukázal veľmi dobré zrýchlenie. Za ním sa dokonca vytvorila medzera. Tím Bora-Hansgrohe však na Vuelte stále čaká na víťaznú etapu.

Pokusy Rafala Majku, Davida Formola aj Petra Sagana sa skončili neúspešne.

Slovák pred štartom etapy pre cyclingnews priznal, že stále nie je v takej dobrej etape forme, ako bol v júli na Tour de France.

“ Tu je súťaž o zelený dres iná ako na Tour de France a ja som na Vueltu neprišiel v najlepšej forme. Už sa cítim lepšie, ale stále to nie je ono. „ Peter Sagan

„Po dvoch Grand Tour som už trochu unavený. Určite dnes o víťazstvo zabojujem. Záver bude veľmi rýchly,“ vravel Sagan. V boji o zelený dres je na druhej priečke. Na Alejandra Valverdeho stráca 18 bodov.

„Tu je však tá súťaž iná ako na Tour a ja som na Vueltu neprišiel v najlepšej forme. Už sa cítim lepšie, ale stále to nie je ono,“ doplnil Sagan.

Po etape priznal, že ho záver mrzel.

"Je to škoda. Bola to rovinatá a rýchla etapa s čudným záverom. Cítil som sa v dobrej forme, ale nedokázal som si pripísať triumf, keďže únik to vydržal až do konca," povedal pre webstránku Bory.

Pozície v celkovom hodnotení sa nezmenili. Prvú priečku si udržal Brit Simon Yates. To sa však môže zmeniť v najbližších dvoch horských etapách.

Najmä sobotňajšia bude mimoriadne ťažká. Na 97 kilometroch čaká cyklistov až šesť stúpaní s celkovým prevýšením 3280 metrov.