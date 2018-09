Popradčania priznali, že mali v kanceláriách odpočúvacie zariadenia

Klub zverejnil výšku splatených dlhov.

13. sep 2018 o 20:24 SITA

POPRAD. Hokejový klub Poprad pred novou sezónou Tipsport ligy mení vlastnícku štruktúru. Z HK Poprad s.r.o. sa stal HK Poprad a.s., čiže spoločnosť s ručením obmedzením končí a etabluje sa akciová spoločnosť.

Druhou nemenej dôležitou novinkou je rozhodnutie vedenia klubu darovať fanúšikom päť percent akcií, aby sa reálne mohli podieľať na jeho chode.

Bývalé vedenie neplatilo DPH

"Časť akcií prepíšeme na popradský fanklub. Hokej by sa mal hrať pre fanúšikov a tí by mali mať prístup k správe vecí v klube aj na oficiálnej úrovni, nielen na sociálnych sieťach. Naším želaním je urobiť to oficiálne 12. októbra pred domácim zápasom s Banskou Bystricou," uviedol Neklan Herold, podpredseda HK Poprad a.s.

K vlastníckej zmene na akciovú spoločnosť ešte podotkol: "HK Poprad a.s. vznikla nie preto, aby sme sa zbavili súdnych sporov a poslali hokej v Poprade do konkurzu. Bude to vo všetkom legitímny nástupca HK Poprad s.r.o. Preberáme všetky záväzky a pohľadávky, neutekáme z boja. V minulosti sa udialo veľa zvláštnych peňažných transakcií v popradskom klube, ale teraz už prelievanie peňazí nehrozí."

“ Zistilo sa, že predchádzajúce vedenie štyri roky neplatilo DPH, museli sme riešiť odblokovanie účtov klubu, exekučné konanie voči Daňovému úradu, vrátiť peniaze mestu Poprad a vysporiadať aj množstvo ďalších záväzkov. „ Neklan Herold, podpredseda HK Poprad a.s.

Popradčania sa rozhodli zverejniť aj fakty o neprehľadných a často až záhadných finančných tokoch v klube, ktoré sa diali ešte pred príchodom nového vedenia, ktoré sa etablovalo počas sezóny 2015/2016.

"Napriek tomu, že predchádzajúci riaditeľ, pán Tibor Turan, každú sezónu žiadal 200 000 - 300 000 eur na chod klubu od pána Telenského a ten mu ich opakovane aj poskytoval, v novembri 2015 sa v klube prehĺbila finančná kríza. Vyvrcholila tým, že hráči nechceli odcestovať na zápas do Trenčína. Spochybnila sa licencia klubu a pán Turan v decembri 2015 skončil vo svojej funkcii," opísal Herold.

"Nové vedenie zistilo, že voči klubu existujú pohľadávky vo výške 530 818,75 eur a s úrokmi dokonca 645 243,33 eur. Zistilo sa, že predchádzajúce vedenie štyri roky neplatilo DPH, museli sme riešiť odblokovanie účtov klubu, exekučné konanie voči Daňovému úradu, vrátiť peniaze mestu Poprad a vysporiadať aj množstvo ďalších záväzkov," pokračoval.

"Dlhy vrátane úrokov a nákladov na súdne konania vo výške 645 000 eur sme museli zaplatiť hneď v prvom kvartáli roka 2016. Odvtedy sme doháňali ďalšie resty z minulosti ako dlhy hráčom a podobne. Ak vezmeme do úvahy stále nevyrovnané súdne spory, ktoré nám ešte zostali aj s možnými ďalšími úrokmi, pohybujeme sa na úrovni 400 000 eur," doplnil Herold.

Turan požaduje vyplatenie mzdy

Jeden z trojice súčasných členov predstavenstva klubu ďalej informoval aj o údajne pôžičke Tibora Turana hokejovému klubu vo výške takmer dvojnásobku jeho príjmu, ktorá sa stala neskôr tiež predmetom súdneho konania.

"Druhou nepríjemnou udalosťou bola pôžička hokejovému klubu od spoločnosti RITRO Invest s.r.o., ktorá financuje popradský futbal, vo výške 110 600 eur, ale nie je preukázateľné, či tie peniaze niekedy boli poskytnuté. Nevieme, kto bol veriteľom, záver si urobte sami. Chceme vyzvať vedenie spoločnosti na vyrovnanie vzťahov s nami, nechceme vojnu medzi futbalom a hokejom v Poprade," pokračoval Herold na štvrtkovom stretnutí s novinármi.

V septembri 2017 popradský klub navštívili pracovníci Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorí preverovali účtovníctvo a skúmali podozrenie z podvodu na financovaní klubu.

Herold spomenul aj žalobu zo strany Tibora Turana na popradský klub.

"Keďže sa stále cíti byť konateľom HK Poprad, požaduje, aby mu bola vyplatená mzda za dva a pol roka, teda za obdobie, keď už v klube reálne nie je. Krajský súd v tomto prípade uznal naše odvolanie a prípad vrátil na Okresný súd," uviedol Herold.

Odporučil im to Šatan

Predstavitelia klubu pred novinármi odtajnili aj nečakanú informáciu o tom, že v kancelárskych priestoroch popradského zimného štadióna boli dlhodobo nainštalované odpočúvacie zariadenia.

Našli ich tam minulý rok pred koncom sezóny.

"Prestala fungovať zástrčka na 220 voltov a našli sme tam zariadenie, ktoré tam nemalo čo hľadať. Postupne sme zistili, že 'štenice' sa nachádzajú aj v ďalších miestnostiach, nielen v jednej kancelárii. Nechcem sa púšťať do špekulácií, kto ich tam mohol namontovať, ale určité indície existujú. Ťažko z nich robiť jednoznačné závery. Doteraz sme nechceli víriť hladinu, ale už zvažujeme podnet na políciu," informoval Herold.

Podľa neho do konca sezóny 2016/2017 spoločnosti Telenského dali do popradského hokeja v tzv. novej ére 1 176 000 eur.

"K tomu treba prirátať ďalšie prostriedky, ktoré investoval vlani, a to sa už dostávame na úroveň 1,5 milióna od začiatku roku 2016. Samozrejme, do klubu reálne tečú aj peniaze z ďalších riadne podpísaných sponzorských zmlúv. V tomto smere sme sa stali oveľa dôveryhodnejší než to bolo v minulosti. Pre porovnanie, v Poprade pracujeme s relatívne nízkym rozpočtom na A-mužstvo, približne 1 100 000 eur. Sú aj kluby s dva a polmiliónovým rozpočtom," pripomenul Herold.

Na otázku, prečo sa popradské vedenie rozhodlo poskytnúť tieto informácie verejnosti pred začiatkom novej sezóny, N. Herold odpovedal:

"Chceme meniť veci k lepšiemu. Navštívil nás Miroslav Šatan z hokejového zväzu a povedal, aby sme to dali von, ale slušnou formou bez emócií. Chceme dať signál aj iným klubom, ktoré musia riešiť podobné problémy, aby sa nevzdali. Keď sa to celé vzdá, začnú sa zase predávať zápasy, ľudia prestanú chodiť na štadión a bude to celkovo žalostný pohľad na hokej."