Netušil som, aké náročné je pripraviť tím na majstrovstvá, vraví Ramsay

Šatan s Ramsaym musia doplniť realizačný tím.

14. sep 2018 o 14:24 Miloslav Šebela, Ondrej Gajdoš

BRATISLAVA. „Dnes nemám svoj najlepší deň. Myslím, že Mirovi to ide lepšie,“ hovoril Craig Ramsay. Kanadský tréner slovenskej reprezentácie sa pred pár dňami vrátil do Európy, aby s generálnym manažérom začali robiť plány na novú hokejovú sezónu. Jej vrcholom bude svetový šampionát v Bratislave a Košiciach.

Prvé stretnutie si však dali Ramsay so Šatanom na finále Business Golf Tour v rakúskom Atzenbruggu.

Ramsay by privítal návrat Handzuša

Jednou z tém, ktorú budú musieť spoločne v najbližších dňoch riešiť, je otázka nového asistenta trénera pri seniorskom tíme.

Vladimír Országh, ktorý pomáhal Ramsaymu, sa v lete stal trénerom Slovana v KHL. To by s povinnosťami pri národnom tíme nedokázal skĺbiť. Šatan s Ramsaym zaňho musia hľadať náhradu.

„Máme vytypované dve – tri mená. Je medzi nimi aj Michal Handzuš. Hovoril som s ním o tejto možnosti. Ale ešte sme to neuzavreli,“ uviedol Šatan.

Banskobystričan je pre generálneho manažéra prvou voľbou. Handzuš už v minulej sezóne na lavičke Ramsaymu pri pár zápasoch vypomáhal.

„Bolo by to skvelé, keby sa Handzuš znovu vrátil do tímu. Michal je osobnosť s bohatými skúsenosťami. Bol by pre realizačný tím posilou,“ dodal Ramsay.

Nestačí nastúpiť a čakať

Šesťdesiatsedemročný tréner v tomto roku zažil po prvý raz olympijské hry v pozícii hlavného trénera. Priznal, že spolu so svetovým šampionátom to bolo preňho niečo nové a napriek dlhej trénerskej kariére aj náročné.

„Bola to však výborná sezóna a podarilo sa nám odohrať aj dobré zápasy proti silným tímom. Kľúčové však bolo, že dnes viem, čo môžem očakávať od slovenských hráčov a oni zase vedia, čo môžu očakávať odo mňa.“

Na OH v Pjongčangu obsadil slovenský tím jedenástu priečku, na MS deviatu. Výkony mužstva sa v priebehu roka zlepšovali. Jedna z vecí však Ramsaymu robila starosti a chce, aby sa to v tejto sezóne zlepšilo.

„Hráči musia byť nastavení, že chcú vyhrať. A to platí aj v zápasoch proti silným súperom.

Dnes nestačí len nastúpiť na zápas a čakať, čo sa stane. Musíte sa snažiť od začiatku určovať hru,“ opisuje Ramsay.

Na slovenskom tíme mu v niektorých zápasoch chýbalo, že hokejisti nedokázali hrať s nasadením od začiatku a často museli skóre doťahovať.

Prípadne mal tím v niektorých fázach výpadky. Ramsay chce, aby víťazná mentalita aj nasadenie boli pri každom stretnutí Slovákov.

„Napríklad v zápase proti Švédom na majstrovstvách, v ktorom sme prehrávali 1:3 v druhej tretine, ale dokázali sme sa vrátiť. Polovicu zápasu sme boli lepším tímom. S tým musíme prísť už od začiatku, aby sme nemuseli skóre doťahovať. Aj Švédi boli vtedy prekvapení, ako dobre sme hrali, aj keď sme tak neodohrali celý zápas.“

Do národného tímu aj z domácej ligy

Prvou akciou slovenského tímu v príprave na majstrovstvá sveta 2019 bude Nemecký pohár (8. – 11. novembra).

„Teraz máme dostatok času, aby sme pripravili realizačný tím a plán na sezónu. Máme aj priestor na to, aby sme mohli v septembri a októbri odsledovať hráčov pri prvej nominácii,“ hovorí Šatan.

V minulom ročníku sa do reprezentácie dostalo veľa hráčov z domácej ligy. Na svetovom šampionáte tvorili viac ako tretinu tímu a niektorí z nich patrili k príjemným prekvapeniam.

„V minulej sezóne to bolo možno trochu viac hráčov, ako sme čakali. V tejto sezóne to môže byť menej. Ale hráči, ktorí sú v Tipsport lige, by nemali cítiť, že z nej nevedie cesta do reprezentácie, pretože sami mali možnosť vidieť, že to je možné,“ vraví Šatan.

Hokejový ošiaľ sa spustí medzi fanúšikmi až v máji. Dovtedy čaká tím okolo Ramsayho ešte veľa práce. Kanaďan však po prvej sezóne na slovenskej lavičke tuší, čo ho čaká.

„Keď som rokoval o ponuke byť trénerom Slovenska, hovorili sme aj o tom, že šampionát bude na Slovensku.

Ale po tomto roku môžem povedať, že som netušil, aké náročné bude pripraviť tím na majstrovstvá. Budeme sa spolu s hráčmi snažiť urobiť maximum, aby sme potešili slovenských fanúšikov,“ dodal tréner.