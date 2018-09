Výškar Lukáš Beer vyhral míting v Olomouci

Slovenský reprezentant zvíťazil výkonom 216 cm.

14. sep 2018 o 13:51 SITA

OLOMOUC. Slovenský reprezentant Lukáš Beer, účastník berlínskych ME 2018, vyhral výškarský míting Hanácka latka 2018 v Olomouci výkonom 216 cm.

Zverenec Martina Bercela prekonal túto výšku na druhý raz, potom však už v troch pokusoch o vyrovnanie sezónneho maxima 220 cm neuspel.

Dvadsaťdeväťročný Beer získal v Olomouci skalp bronzového medailistu z OH 2004 v Aténach Jaroslava Bábu, ktorý prekonal 210 cm.

Pre českého výškara to boli posledné preteky v dlhoročnej a úspešnej kariére, v ktorej okrem bronzu z OH získal striebro na HME 2011, bronzy na HMS 2004, HME 2013 a zlato na MEJ 2003 a ME 2005 do 23 rokov.