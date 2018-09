Druhú etapu na Okolo Slovenska vyhral jazdec Bory, finišovalo sa na futbalovom štadióne

Slováci o triumf nebojovali.

14. sep 2018 o 18:12 (aktualizované 14. sep 2018 o 18:56) SITA, TASR

Okolo Slovenska 2018 - 2. etapa:

Ružomberok - Dubnica nad Váhom (191,7 km):

1. Rüdiger Selig Nemecko Bora-Hansgrohe 4:32:32 h 2. Yves Lampaert Belgicko Quick-Step Floors + 0 s 3. Zdeněk Štybar Česko Quick-Step Floors + 0 s 4. Cesare Benedetti Taliansko Bora-Hansgrohe + 1 s 5. Julian Alaphilippe Francúzsko Quick-Step Floors + 1 s 6. Ben Hermans Belgicko Belgická reprezentácia + 9 s 53. Matúš Štoček Slovensko Slovenská reprezentácia + 29 s

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



DUBNICA NAD VÁHOM. Nemec Rüdiger Selig z tímu Bora-Hansgrohe sa stal víťazom druhej etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktorou bola horská previerka so štartom v Ružomberku a cieľom v Dubnici nad Váhom (191,7 km).

Druhý skončil v záverečnom šprinte na tartanovej dráhe futbalového štadióna v Dubnici Belgičan Yves Lampaert (Quick-Step Floors) a tretí fnišoval jeho tímový kolega Čech Zdeněk Štybar.

"Som veľmi šťastný a hrdý. Je to moje prvé etapové víťazstvo za päť rokov. Boli to náročné preteky, o triumf bolo treba bojovať. Záver mi pripomenul Paríž-Roubaix. Súboj o víťazstvo v posledných metroch bol šialený. Som rád, že to vyšlo," tešil sa Selig.

Prečítajte si tiež: Na Okolo Slovenska opäť oslavuje Quick-Step. Prvú etapu vyhral Alaphilippe

Líder pretekov Francúz Julian Alaphilippe skončil s odstupom jednej sekundy piaty a podčiarkol záverečnú prevahu momentálne najlepšieho cyklistického tímu na úrovni WorldTour Quick-Step Floors.

Spomedzi Slovákov bol najlepší Matúš Štoček z reprezentačného tímu na 53. mieste. Za víťazným Seligom zaostal o 29 sekúnd a zostal v pozícii najlepšieho Slováka v pelotóne.

V otázke celkového víťaza spomedzi krajanov je však zdržanlivý.

"Ešte ma čakajú dve etapy, takže nič nie je isté. V sobotu sa začína prakticky odznova. V piatok to bolo dobré až po Fačkovské sedlo, tam to už prestala byť sranda. Potom sme sa však spojili dve skupiny, čo bolo super, rozhodlo sa v závere pretekov. Posledný kilometer som už išiel tak, aby som dokončil. Nechcel som riskovať pád," zhodnotil etapu Štoček.

V sobotu preteky Okolo Slovenska (kat. UCI 2.1) pokračujú treťou etapou z Dubnice nad Váhom do Nitry. Má zvlnený charakter a na konci po 180 kilometroch sa očakáva šprintérsky finiš.

V úniku dňa boli piati jazdci

Po stredajšom 1,6 kilometrovom prológu v centre Popradu a náročnej štvrtkovej prvej etape s cieľom na Štrbskom Plese aj v piatok dostal pelotón poriadne do tela.

Vôbec najdlhšia etapa 62. ročníka najväčších cyklistických pretekov na Slovensku obsahovala sedem vrchárskych prémií (Donovaly, Šturec, Čremošné, Vyšehradné, Fačkovské sedlo, Čičmany, Homôlka) a tri rýchlostné prémie (Čičmany, Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom).

Matúš Štoček je zatiaľ najlepším slovenským cyklistom na pretekoch Okolo Slovenska 2018.

Počiatočné pokusy o únik zlikvidovali jazdci CCC Sprandi. Únik sa podaril až po prvej prémii na Donovaloch, ktorú vyhral líder vrchárskej súťaže Giulio Ciccone z Talianska.

Bolo v ňom kvinteto Umberto Orsini (Bardiani), Sergej Šilov (Gazprom), Vojtěch Hačecký (Elkov-Author), Vitalij Buc (Hurom) a Florian Stork (reprezentácia Nemecka).

Slováci v závere chýbali medzi najlepšími

Pred piatou horskou prémiou na Fačkovské sedlo pelotón s favoritmi únik zlikvidoval a vyhral ju Ciccone. Toto stúpanie už rozdelilo hlavný balík na viacero skupín a elitní šprintéri sa dostali do problémov.

Následnú prvú rýchlostnú prémiu v Čičmanoch vyhral Slovinec Jan Tratnik (CCC Sprandi), ktorý vybojovanými troma bonusovými sekundami priebežne zmenšil stratu na lídra Alaphilippa na osem sekúnd.

Nasledujúcu horskú prémiu v Čičmanoch vyhral opäť Ciccone.

Pred posledným stúpaním na náročnú Homôlku vo vedúcej skupine zostalo iba asi tridsať jazdcov a nefiguroval medzi nimi ani jeden Slovák.

Julian Alaphilippe v drese celkového lídra. (zdroj: TASR)

V druhej skupine, ktorá nestrácala veľa, boli Štoček a Haring, v tretej už s vyše minútovým odstupom Juraj Sagan a Tybor.

Prvá a druhá skupina sa spojili, prémiu na Homôlke opäť vyhral Ciccone.

Poslednú z troch rýchlostných prémií 13 kilometrov pred cieľom vyhral Alaphilippe pred Tratnikom a jazdci sa už hotovali na záverečný atraktívny dojazd na tartanovom ováli na štadióne v Dubnici.

V technickom finále napokon neprišla do cieľa vedúca skupina pokope a etapový triumf získal Nemec Selig.

VIDEO: Záver etapy, šprint o víťazstvo v čase 5:30 (počkajte, kým sa video načíta):