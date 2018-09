Kluby sa tomu čudovali. Washington pri angažovaní Orpika neporušil žiadne pravidlá

Američan je opäť súčasťou majstra.

ARLINGTON. Vedenie NHL potvrdilo, že úradujúci šampión Washington Capitals neporušil žiadne pravidlá pri opätovnom podpise kontraktu s obrancom Brooksom Orpikom.

Klub z hlavného mesta USA po konci minulej sezóny najprv vymenil skúseného hokejistu do Colorada a po tom, čo ho Avalanche vykúpili zo zmluvy, sa s ním dohodlo na návrate a obnovení spolupráce.

Colorado oňho reálne nemalo záujem

"Vypočúvali nás v tejto veci. My sme však konali legálne a na všetky otázky odpovedali čestne a úprimne. Neplynuli z toho pre nás žiadne dôsledky, takže všetko je v poriadku," povedal pre agentúru AP generálny manažér Washingtonu Brian MacLellan.

“ Urobili sme všetko podľa pravidiel. „ Brian MacLellan, generálny manažér Washingtonu Capitals

Orpik mal na základe pôvodnej zmluvy, ktorá mala vypršať budúci rok, poberať v nadchádzajúcej sezóne plat 4,5 milióna dolárov. Čiastka, ktorá sa mala započítavať Washingtonu do platového rozpočtu, dokonca činila sumu 5,5 milióna USD.

Capitals však mali problém dostať sa pod platový strop a aby mohli predĺžiť zmluvy s ďalšími hráčmi, museli získať priestor.

Preto poslali 37-ročného beka spolu s brankárom Philippom Grubauerom do Colorada, za čo dostali voľbu v druhom kole draftu.

Vedenie Avalanche však malo reálne záujem iba o nemeckého brankára, takže po trejde ihneď vyplatilo Orpika zo zvyšku kontraktu.

Platiť ho bude aj Colorado

Američan síce už má svoj vek, v uplynulých vyraďovacích bojoch ale potvrdil, že vie byť stále platný v defenzíve. Navyše, svojimi skúsenosťami môže pomôcť mnohým mladíkom tlačiacim sa do zostavy, a preto ho Capitals opäť oslovili.

Dohodli sa však na oveľa nižšej čiastke - so staronovým zamestnávateľom podpísal Orpik ročnú zmluvu na 1 milión dolárov, pričom ďalších 500 000 USD môže získať v bonusoch.

Ak by ich dosiahol, prakticky by zarobil rovnakú sumu, ako by dostal na základe pôvodnej zmluvy, keďže po vykúpení ho platí ešte dva roky aj Colorado.

McLellan potvrdil, že sa konkurenčné kluby čudovali krokom Washingtonu, ale on sám nikdy nemal obavy, že by porušil nejaké pravidlá.

Na základe ligových regúl si nemôže klub opäť upísať hráča, ktorého predtým vykúpil zo zmluvy, lenže to nebol tento prípad, keďže do celého procesu sa zapojilo Colorado. "Urobili sme všetko podľa pravidiel," konštatoval MacLellan.