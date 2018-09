Premiéra Budapešti v lige? Prekladať musel fotograf, prišlo nečakane málo ľudí

Na zápase bol jediný maďarský novinár.

15. sep 2018 o 12:08 TASR

BUDAPEŠŤ. Veľmi rozpačito vstúpil do tipsportligovej sezóny 2018/2019 maďarský zástupca MAC Budapešť, a to nielen na ľade (domáci prehrali 1:7).

Kostrbaté manévre, ktorých sa dopúšťal pri svojej piatkovej premiére, chce zlepšiť, snaha Maďarov bola badateľná. Mnohé nedostatky vyriešil klub ešte pred zápasom spoločne so šéfom Pro-Hokeja Richardom Lintnerom.

Sympatické gesto fanúšikov

Historicky prvý zápas Budapešťanov v Tipsport lige sledovalo v hale Tüskecsarnok 750 divákov. Čakalo sa rozhodne viac. A to ešte k návštevnosti prispeli fanúšikovia Nových Zámkov, ktorých do maďarskej metropoly prišlo zo dve stovky.

Keďže tým pádom nemali veľký problém prekričať rovnako početný kotol domácich, hráči slovenského tímu ich podporu cítili veľmi dobre.

Aj preto po stretnutí tréner hostí Milan Jančuška spolu s hráčmi poďakovali všetkým, ktorí na zápas merali cestu. Povzbudzovalo sa slušne, dôkazom bola aj záverečná scéna v hľadisku, keď už hráči boli v kabínach.

Maďarský fanklub kričal smerom na fanklub Slovákov "Zámky", tí zasa odpovedali zborovým "Budapešť".

Súčasný mužský tím MAC Budapešť bol vďaka finančným investorom založený len v roku 2015. V januári 2017 získal svoju prvú trofej, keď zdolal vo finále maďarskej ligy DVTK Jégesmedvék Miškovec.

Aj preto si fanúšikovia nehľadajú cestu na štadión vo veľkom množstve. Účasť v Tipsport lige však roztápa ľady. Ako totiž prezradil jeden z manažérov klubu, pár hokejových nadšencov prejavilo záujem o permanentky.

A to je pre zástupcov klubu novinka, ktorú musia vyriešiť.

Jediný maďarský novinár

Veľmi rozpačito pôsobil pri piatkovej premiére MAC-u mediálny servis, novinári nemali k dispozícii zostavy, ani tlačové centrum.

Maďarskí činovníci na tlačovej konferencii po zápase zabudli aj na tlmočníka, čo však vyriešil fotograf z Nových Zámkov, ktorý tak okrem svojej práce nečakane zaujal aj túto dôležitú pozíciu.

Mediálny manažér MAC si však starostlivo ukladal postrehy a pripomienky slovenských novinárov, aby sa veci pohli dobrým smerom. Zástupcov médií zo Slovenska bolo na zápase šesť, oproti jedinému domácemu.

Hráči Zámkov boli spokojní s prostredím. Halu si pochvaľovali aj ich fanúšikovia.

"Keby takáto hala bola na Slovensku, bolo by to skvelé. Aspoň tri-štyri. Nie je ani veľká, ani malá, tak akurát. A dovolím si tvrdiť, že čo sa týka zabezpečenia, výstroja a ostatných vecí, tak sú Maďari niekde inde ako my," povedal obranca hostí Michal Novák pre TASR.

"Tu je všetko ako má byť. Čo sa týka hokeja, je to naopak, ale potrebujú čas na to, aby zistili, že slovenská liga je niečo iné ako maďarská," dodal.

V druhom domácom zápase sezóny sa MAC predstaví v utorok 18. septembra, keď na svojom ľade privíta obhajcu titulu z Banskej Bystrice.