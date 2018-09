Mladíci sú príliš slušní. Na ľade musia byť grázlami, vraví Graňák

Jeho tím vstúpil do sezóny jasnou prehrou.

15. sep 2018 o 14:25 SITA

PRAHA. Hokejisti HK Mountfield Hradec Králové podľahli v piatok hráčom domácej Sparty Praha jasne 0:4 na úvod ročníka 2018/2019 v českej najvyššej súťaži.

Hostia vyslali na brankára Matěja Machovského 44 striel, ale ani jedna sa nedostala za jeho chrbát.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Skúsený slovenský obranca v službách Hradca Králové Dominik Graňák si myslí, že odísť zo zápasu bez gólu pri takom počte streleckých pokusov je kruté.

Prečítajte si tiež: Gerhát zaujal v Česku. Nájazd premenil ako slávny Forsberg

"Sparta bola efektívna, hrala dobre, mala dobrý pohyb. To, že sme nedali ani gól, nevyzerá dobre. V príprave sme mali určité fázy stretnutí, keď sme hrali naozaj dobre. To nám teraz chýbalo. Musíme byť agresívnejší, udržať si puk," povedal podľa isport.cz rodák z českého Havířova.



Slovenský reprezentant je spokojný s novým štýlom hry, ktorým sa Hradec Králové prezentuje v porovnaní s uplynulou sezónou.

"Páči sa mi náš prejav. Vlani smerovali pokyny najmä do defenzívy, teraz sa pozeráme najmä na útok, čo je skvelé a osobne sa mi to veľmi páči. Je to obrovská zmena. Musíme to podložiť aj výsledkami," myslí si Graňák.

Tridsaťpäťročný veterán verí, že jeho tím môže byť v ďalších zápasoch úspešný, ale niečo sa musí zmeniť.

“ Hráme zodpovedne, čo je fajn, ale musíme niekedy urobiť aj niečo navyše, riskovať, prekvapiť súpera. Nesmieme hrať stále na istotu. „ Dominik Graňák

"Vlani sme mali v kabíne viacero hráčov zvučného mena, veľa talentu i skúseností. Teraz ich síce máme menej, ale mám pocit, že sme viac súťaživí, chceme víťaziť. Cítim viac energie, viac ochoty pracovať," vysvetľoval Graňák.

"Mali by sme pracovať na mentálnej stránke. Máme v tíme mladých chlapcov, ktorí sú povahou až príliš slušní. Mali by na to vedieť na ľade zabudnúť, nechať to v šatni. Počas zápasov musia byť väčšími grázlami. Hráme zodpovedne, čo je fajn, ale musíme niekedy urobiť aj niečo navyše, riskovať, prekvapiť súpera. Nesmieme hrať stále na istotu," zhodnotil účastník dvanástich svetových šampionátov.