Jazdci mali zážitok. Okolo Slovenska pripomínalo Tour de France

Povzbudzovalo množstvo fanúšikov.

15. sep 2018 o 23:48 TASR

NITRA. Sobotňajšia tretia etapa na Okolo Slovenska sa vydarila cyklistom jediného domáceho kontinentálneho tímu Dukla Banská Bystrica.

Martin Haring si obliekol biely dres s modrými bodkami pre lídra bodovacej súťaže, Patrikovi Tyborovi síce nevyšiel pokus v úniku, no získal cenu pre najbojovnejšieho pretekára dňa.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nerátal, že o dres bude bojovať práve on

Oboch bolo vidieť už od úvodu. Prvá rýchlostná prémia bola po piatich kilometroch a Haring si po ňu prišiel sám pred pelotónom.

Prečítajte si tiež: Tretiu etapu na Okolo Slovenska vyhral Pelucchi z Bory, bodovačku vedie Haring

"Snažili sme sa o tie prémie, všetci chalani odviedli skvelú robotu. Bolo by super, keby domáci tím získal tento dres, takže zajtrajšia úloha je posnažiť sa a udržať to. Dnes sme ukázali, že na to máme," uviedol Haring.

V etape nazbieral dokopy štrnásť bodov, celkovo ich má na konte 38 a pred záverečným dňom má náskok na druhého Yvesa Lampaerta šesť bodov.

"Nerátal som s tým, že práve ja budem bojovať o tento dres, no išli sme sem s tým, aby sme niečo spravili a to sa nám podarilo," priznal.

Najbojovnejší jazdec dňa

Tybor sa pred prvým stúpaním dostal do úniku spolu s Čechom Janom Bártom a vydržali až do méty 15 kilometrov pred cieľom.

Pretekár Dukly vyhral všetky tri vrchárske prémie a tak sa stal najbojovnejším pretekárom dňa.

"Doteraz to z mojej strany nebolo veľmi oslnivé, takže som sa snažil čo najviac pomáhať tímu. Čakal som, že forma bude trošku lepšia, ale celú sezónu mi to nejako nejde," uviedol pre TASR.

"Som teda rád za tento deň. Že som sa predviedol v úniku pred tak fantastickými ľuďmi, aj u mňa doma v Dubnici, cez Vršatec, kde ma povzbudzovali," doplnil.

video //www.youtube.com/embed/p3NdlKdWChE

Ako na Tour

Preteky si rok po roku získavajú väčšiu obľubu u divákov, ktorí chodia povzbudzovať cyklistov priamo na trať v stále väčších počtoch.

Bolo to vidieť práve v stúpaní na Vršatec, ktorý bol plný fanúšikov.

"Naozaj to bolo skoro ako niekde na Tour, človek vidí v kopci len hlúčik ľudí a úzku cestičku. Bolo to parádne," pochvaľoval si Tybor.

"Ľudia, našťastie, stíhali odskakovať a nikoho sme neprešli. Bol to zážitok, bol som veľmi milo prekvapený, koľko ľudí bolo popri cestách, nečakal som to," dodal Haring.

VIDEO: Stúpanie na Vršatec (počkajte, kým sa video načíta):