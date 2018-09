Jeden z najočakávanejších boxerských súbojov sa takmer opäť skončil remízou

Nevyhol sa kontroverzii.

16. sep 2018 o 7:32 (aktualizované 16. sep 2018 o 8:28) TASR

LAS VEGAS. Mexický profesionálny boxer Saúl "Canelo" Álvarez ovládol strednú hmotnostnú kategóriu.

V noci na nedeľu v T-Mobile Arene v Las Vegas zdolal väčšinovým výrokom rozhodcov (114:114, 115:113, 115:113) dlhoročného šampióna Gennadija Golovkina z Kazachstanu a vzal mu opasky organizácií WBA (Super), WBC a IBO.

Bol to ich druhý vzájomný súboj, prvý sa presne pred rokom skončil remízou.

Môžu si to zopakovať

Konfrontácia bola rovnako ako vlani jedna z najočakávanejších boxerských udalostí roka a opäť ponúkla skvelé dvanásťkolové predstavenie.

Do zaplnenej arény prilákala niekdajšieho majstra sveta v superťažkej váhe Mikea Tysona, basketbalistu LeBrona Jamesa či herca Willa Smitha.

T-Mobile Arena, Las Vegas (USA) - titulové súboje: Saúl Álvarez (Mex.) - Gennadij Golovkin (Kaz.) 114:114, 115:113, 115:113 (12) - Álvarez získal tituly WBA (Super), WBC, IBO v strednej váhe (do 72,57 kg) Jaime Mungua (Mex.) - Brandon Cook (Kan.) TKO (3/12) - Mungua obhájil titul WBO v ľahkej strednej váhe (do 69,85 kg)

Golovkin výrazne prevýšil Álvareza v počte úderov prednou rukou, jeho súper však bodoval protiútokmi a ranami na telo.

Kazach najviac zatlačil v desiatom kole, Mexičan s menšími problémami ustál aj najtvrdšie údery a slávil úspech.

Remíza bola na spadnutie aj v odvete, všetci traja rozhodcovia mali po jedenástom kole skóre 105:104 v prospech Álvareza.

Glenn Feldman prisúdil posledné kolo (10:9) Golovkinovi, zatiaľ čo Dave Moretti a Steve Weisfeld ho dali Álvarezovi.

"Je to veľmi emotívne, dosiahli sme to pre Mexiko. Môj súper bol výborný, ale aj ja som ukázal, že som výborný bojovník. Ak budú ľudia chcieť, môžeme si to zopakovať, no teraz si užívam moment," povedal 28-ročný Mexičan, ktorý zaokrúhlil počet víťazstiev na 50 (34 KO).

Na konte má aj dve remízy, prehral iba s Američanom Floydom Mayweatherom v roku 2013.

Golovkin opustil ring bez interview

Tridsaťšesťročný Kazach utrpel prvú profesionálnu prehru po 38 víťazstvách (34 KO) a úvodnej remíze s Álvarezom.

V tesnom stretnutí si aj on nárokoval na úspech a po oznámení výsledku sklamaný opustil ring bez pozápasového interview.

"Nebudem hovoriť, kto zvíťazil, lebo podľa arbitrov patrí víťazstvo Canelovi. Myslím si, že pre fanúšikov to bol veľmi dobrý súboj. Myslím si, že som boxoval lepšie než on. Za správnych podmienok by som mal záujem o tretie stretnutie," citoval neskôr Golovkina web The Guardian.

Kontroverzia sprevádzala už vlaňajší duel pre výrok rozhodkyne Adelaide Byrdovej 118:110 pre Mexičana, čo bol podľa všeobecnej mienky príliš veľký rozdiel.

Odveta sa mala pôvodne konať v máji, ale Álvarez mal dva pozitívne nálezy na zakázaný steroid klenbuterol, ktoré odôvodnil konzumáciou kontaminovaného mäsa v rodnej krajine.

Dostal dištanc na šesť mesiacov, Golovkin vyplnil čas KO triumfom nad Američanom Vanesom Martirosyanom.

Vzhľadom na všetky tieto okolnosti sa dá predpokladať tretí súboj v máji 2019.

