Tréner Herthy o Dudovom góle: Je to prefíkaný hráč, urobil to prekrásne

Ondrej Duda strelil už svoj tretí gól v tejto sezóne.

16. sep 2018 o 9:30 TASR

BERLÍN. Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda strelil v treťom bundesligovom zápase v novej sezóne už tretí gól.

V sobotňajšom dueli na ihrisku VfL Wolfsburg sa strelecky presadil v prvej minúte nadstaveného času, keď šikovne podstrelil múr z priameho kopu a poslal svoj tím do vedenia 2:1.

Hostia ale náskok neudržali, o dve minúty neskôr vyrovnal na konečných 2:2 domáci Admir Mehmedi.

Parádny bundesligový súboj

Tréner Herthy Pál Dárdai vyslovil po zápase spokojnosť s dosiahnutým výsledkom napriek tomu, že jeho tím siahal na tri body.

"Samozrejme, keď dvakrát vediete a nakoniec získate iba bod, tak to trochu zabolí. Ale inak sme spokojní. Po takomto stretnutí by mali byť obe mužstvá spokojné. Bol to parádny bundesligový súboj," citovala agentúra DPA trénera Herthy Pála Dárdaia.

“ Ondrej je prefíkaný hráč. „ Pál Dárdai, tréner Herthy Berlín

Duda strelil v tejto sezóne už druhý gól z priameho kopu, z rovnakého miesta skóroval aj pred dvoma týždňami na ihrisku Schalke 04 pri víťazstve 2:0.

Tentoraz nachytal hráčov Wolfsburgu, ktorí čakali, že Duda bude mieriť ponad múr.

"Ondrej je prefíkaný hráč," povedal Dárdai na adresu 23-ročného slovenského stredopoliara.

"Bolo to od neho veľmi múdre rozhodnutie. Keď videl, akí vysokí hráči proti nemu stoja, tak zvolil iný spôsob. Aj keď nedávno sa mu podarilo nemožné, keď takto vysoký múr prekopol...

Pri takýchto situáciách súper automaticky skáče hore. Ondrej to urobil prekrásne. Nie nadarmo nosí na drese číslo 10," chválil Dudu na pozápasovej tlačovej konferencii.

Nahneval ho faul

Maďarskému koučovi sa nepáčila situácia, ktorá predchádzala vyrovnávajúcemu gólu súpera na 1:1. Arne Maier sa na hranici šestnástky dostal do kontaktu s Maximilianom Arnoldom, ktorý iba na to čakal a zrútil sa k zemi.

Rozhodca pôvodne odpískal priamy kop, po videokonzultácii ale verdikt zmenil a nariadil jedenástku. Tú Yunus Malli premenil.

"Nebol to faul a tým pádom sa nemal kopať ani pokutový kop. Arne išiel po lopte. Vlastním rozhodcovský preukaz a môžem vám teda zodpovedne povedať, že toto by sa pískať nemalo," hneval sa Dárdai.

"To nemohol byť faul ani vo sne," komentoval situáciu kapitán Herthy Vedad Ibiševič.

Hostia nemohli v zápase počítať so slovenským obrancom Petrom Pekaríkom, keďže sa stále zotavuje zo zranenia kolena.

Berlínčania sú v novej sezóne naďalej nezdolaní, po 3. kole im v tabuľke patrí so siedmimi bodmi priebežná štvrtá priečka.