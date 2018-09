Pečovský dorovnal rekord. Poljovkovi sa ozve, až keď ho prekoná

Viktor Pečovský odohral 404. zápas v najvyššej slovenskej súťaži.

16. sep 2018 o 13:06 SITA

BRATISLAVA. Futbalistu MŠK Žilina Viktora Pečovského po sobotňajšom stretnutí 8. kola Fortuna ligy v Trnave potešilo nielen víťazstvo 2:1 na trávniku úradujúceho slovenského majstra.

So 404. štartom v najvyššej slovenskej súťaži sa vyrovnal doterajšiemu rekordérovi, už neaktívnemu Martinovi Poljovkovi.

"Mal som to trošku v hlave, ale nejako výrazne som to neriešil. Som však rád, že sa mi to podarilo - a navyše pri víťaznom zápase v Trnave so Spartakom. Verím, že ešte pridám nejaký štart a Martina prekonám," skonštatoval v rozhovore pre RTVS Pečovský.

V sobotu večer prišiel na trávnik v 88. min a vystriedal kapitána MŠK Michala Škvarku.

Rekordérovi sa ozve, až keď ho prekoná

Tridsaťpäťročný stredopoliar (nar. 24. mája 1983) mal pred sezónou 2018/2019 na konte 401 duelov v najvyššej domácej súťaži, v tomto fortunaligovom ročníku nastúpil na trávnik trikrát.

Sobotňajším štartom proti Spartaku sa odpútal od Miroslava Barčíka (ten absolvoval 403 stretnutí, pozn.) a teraz figuruje po Poljovkovom boku, s ktorým sa dobre pozná aj z klubového účinkovania v Banskej Bystrici.

"S Martinom sme po zápase nekomunikovali, ešte počkám. Keď prekonám jeho rekord, tak sa mu ozvem. Zatiaľ sme na tom rovnako, nemám sa čím chváliť," uviedol s úsmevom Viktor Pečovský.

Na prekonanie bude čakať

Pečovský, ktorý ešte nepôsobil v zahraničí, by už skôr dosiahol rekordnú métu v počte štartov na domácej ligovej scéne, pribrzdilo ho však vážne zranenie - zlomenina nohy.

Defenzívny záložník už v najbližšom ligovom zápase proti FK Senica môže prekonať Martina Poljovku, pripísať si 405. duel a osamieť na čele poradia podľa počtu štartov futbalistov v najvyššej slovenskej súťaži.

"Budem čakať, ale nejdem nejako za tým, že to musím dosiahnuť čo najskôr. Verím však, že to dokážem," dodal pre RTVS Viktor Pečovský, ktorý v spomenutých 404 zápasoch strelil 16 gólov.