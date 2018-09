Aj poslednú etapu ovládol Quick-Step, celkovým víťazom je Alaphilippe

Biely dres s modrými bodkami pre víťaza bodovacej súťaže si Martin Haring.

16. sep 2018 o 13:35 (aktualizované 16. sep 2018 o 15:31)

Okolo Slovenska 2018

Výsledky 4. etapy (Nitra - Galanta, 157,2 km):

1. Fabio Jakobsen (Hol./Quick-Step) 3:21:53 h 2. Mateo Pelucchi (Tal./Bora-Hansgrohe) +0 3. Christophe Laporte (Fr./Cofidis) +0 4. Sebastian Lander (Dán./Riwal CeramicSpeed) +0 5. Marco Maronese (Tal./Bardiani-CSF) +0 6. Cesare Benedetti (Tal./Bora-Hansgrohe) +0 7. Michael Bresciani (Tal./Bardiani-CSF) +0 8. Ahmed Amine (Maroko/Kobanya) +0 9. Dušan Rajovič (Srb./Adria Mobil) +0 10. Mirco Maestri (Tal./Bardiani-CSF) +0 12. Matúš ŠTOČEK (reprezentácia SR) +0

GALANTA. Favorizovaný Francúz Julian Alaphilippe z tímu Quick-Step Floors sa stal celkovým víťazom 62. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska (kat. UCI 2.1).

Alaphilippe dosiahol osemnáste víťazstvo profikariéry, dvanáste v tomto roku a po triumfe na podujatí Okolo Veľkej Británie spred týždňa opäť potvrdil skvelú formu pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v rakúskom Innsbrucku.

Alaphilippe celkovo triumfoval s náskokom 16 sekúnd pred obhajcom vlaňajšieho triumfu Slovincom Janom Tratnikom (CCC Sprandi Polkowice) a 22 sekúnd pred Talianom Cesarem Benedettim (Bora-Hansgrohe).

Spomedzi Slovákov skončil najvyššie Matúš Štoček, iba 19-ročný pretekár reprezentačného tímu Slovenska bol klasifikovaný na 36. mieste s odstupom 3:08 min za víťazom.

Slováci v 4. etape: 12. Matúš ŠTOČEK (reprezentácia SR) +0

(reprezentácia SR) +0 23. Adrián BABIČ (reprezentácia SR) +0

(reprezentácia SR) +0 40. Marek ČANECKÝ (SR/Dukla Banská Bystrica) +6 s

(SR/Dukla Banská Bystrica) +6 s 41. Juraj KARAS (reprezentácia SR) +6 s

(reprezentácia SR) +6 s 59. Juraj MICHALIČKA (reprezentácia SR) +6 s

(reprezentácia SR) +6 s 62. Martin MAHĎAR (Dukla Banská Bystrica) +6 s

(Dukla Banská Bystrica) +6 s 69. Robert MÁLIK (SR/reprezentácia) +6 s

(SR/reprezentácia) +6 s 79. Ján Andrej CULLY (Dukla Banská Bystrica) +6 s

(Dukla Banská Bystrica) +6 s 81. Juraj BELLAN (Dukla Banská Bystrica) +6 s

(Dukla Banská Bystrica) +6 s 96. Samuel OROS (Dukla Banská Bystrica) +18

(Dukla Banská Bystrica) +18 99. Patrik TYBOR (Dukla Banská Bystrica) +20

(Dukla Banská Bystrica) +20 100. Juraj SAGAN (Bora-Hansgrohe) +22

(Bora-Hansgrohe) +22 102. Erik BAŠKA (Bora-Hansgrohe) +28

(Bora-Hansgrohe) +28 107. Martin HARING (Dukla Banská Bystrica) +28

(Dukla Banská Bystrica) +28 120. Štefan NÔTA (reprezentácia SR) +1:42

(reprezentácia SR) +1:42 122. Juraj LAJCHA (reprezentácia SR) +2:43

(reprezentácia SR) +2:43 125. Miklós SZABÓ (Pannon Cycling Team) +5:32

Poslednú etapu vyhral Jakobsen

Záverečná 4. etapa z Nitry do Galanty (157,2 km) mala podľa predpokladov hromadný šprintérsky záver.

V ňom zvíťazil Holanďan Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors) pred Talianom Matteom Pelucchim (Bora-Hansgrohe) a ďalším Francúzom Christophom Laportem (Cofidis Solutions Credits).

O triumfe Jakobsena pred víťazom sobotnej etapy Pelucchim rozhodla až cieľová fotografia, resp. fotofiniš.

Spomedzi slovenských cyklistov najlepšie finišoval už spomenutý Štoček, ktorý skončil dvanásty.

Haring vyhral bodovaciu súťaž

Slovenských fanúšikov cyklistiky môže tešiť víťazstvo Martina Haringa (Dukla Banská Bystrica) v bodovacej súťaži.

Haring v nedeľu podčiarkol svoj celkový triumf v zápolení o biely dres s modrými bodkami ziskom 18 bodov za dve druhé a jedno prvé miesto na rýchlostných prémiách v Šali a Galante.

Tridsaťjedenročný skúsený pretekár sa zároveň stal najbojovnejším cyklistom na celom podujatí.

Fanúšikovia prekvapili Haringa

V klasifikácii vrchárov bol celkovo najsilnejší Talian Giulio Ciccone (Bardiani CSF), dres pre najlepšieho mladého cyklistu získal Nór Tobias Foss (UNO-X Norwegian Development) a honor pre najlepšieho slovenského jazdca si vybojoval Matúš Štoček (Reprezentácia Slovenska).

Tímovú súťaž ovládol poľský CCC Sprandi Polkowice.

"Išiel som sem v rámci prípravy, ale dostal som sa do správneho úniku a vyšlo to. Boli to domáce preteky, takže človek vie, kade ide. Napriek tomu som bol veľmi milo prekvapený, koľko ľudí prišlo.

Včera aj dnes ich bolo mnoho popri trati, toľkých som nečakal, bolo to príjemné prekvapenie. Ďakujem im," povedal Martin Haring v prvej reakcii pre médiá na pretekoch Okolo Slovenska.

Okolo Slovenska 2018 - celkové výsledky:

celkové poradie:

1. Julian Alaphilippe (Fr./Quick-Step Floors) 16:33:08 h 2. Jan Tratnik (Slovin./CCC Sprandi Polkowice) +16 s 3. Cesare Benedetti (Tal./Bora-Hansgrohe) +22 4. Ben Hermans (Belg./Israel Cycling Academy) +26 5. Josef Černý (ČR/Elkov-Author) +28 6. Tobias Foss (Nór./Uno-x) +31 7. Steff Cras (Belg./Kaťuša) +31 8. Pieter Weening (Hol./Roompot) +31 9. Nick van der Lijke (Hol./Roompot) +34 10. Lukasz Owsian (Poľ./CCC Sprandi Polkowice) +36 36. Matúš ŠTOČEK (reprezentácia SR) +3:08

bodovacia súťaž:

1. Martin HARING (SR/Dukla Banská Bystrica) 56 b 2. Mateo Pelucchi (Tal./Bora-Hansgrohe) 35 3. Fabio Jakobsen (Hol./Quick-Step) 35

súťaž vrchárov:

1. Giulio Ciccone (Tal./Bardani-CSF) 87 b 2. Martin HARING (SR/Dukla Banská Bystrica) 41 3. Patrik TYBOR (SR/Dukla BB) 30

súťaž jazdcov do 23 rokov:

1. Tobias Foss (Nór./Uno-x) 16:33:39 h 2. Steff Cras (Belg./Kaťuša) +0 3. Attila Valter (Maď./Pannon Cycling Team) +15 s

poradie tímov: