Quick-Step ovládol Okolo Slovenska. Hviezdy chválili podujatie

Julian Alaphilippe sa stal celkovým víťazom Okolo Slovenska.

16. sep 2018 o 15:14 TASR a SITA

GALANTA. Jazdci momentálne najlepšieho tímu na svete Quick-Step Floors prišli na Okolo Slovenska s cieľom triumfovať a svoje ambície do bodky aj potvrdili.

Ich líder Julian Alaphilippe sa stal celkovým víťazom a pridal aj triumf v najťažšej 1. etape s cieľom na Štrbskom Plese.

Etapové vavríny získali navyše aj Belgičan Bob Jungels v prológu a Holanďan Fabio Jakobsen v nedeľňajšej záverečnej skúške.

V internom súboji tak zdolali druhý tím WorldTour Bora-Hansgrohe na etapové prvenstvá 3:2.

Alaphilippe ďakoval tímovým kolegom

Belgická stajňa tak aj na slovenských cestách potvrdila nesmiernu formu v prebiehajúcej sezóne. Jej pretekári nazbierali dokopy už 66 prvenstiev, čo je rekord.

Samotný Alaphilippe ich dosiahol v kariére už osemnásť, z toho až dvanásť v prebiehajúcom ročníku. Len pred týždňom sa tešil z celkového triumfu na Okolo Británie.

"Musím sa poďakovať celému tímu a všetkým kolegom, pretože bez nich by to nebolo možné. Každý deň odvádzali skvelú robotu, aby sme ubránili žltý dres. Dnes sme to dokázali a navyše Fabio získal aj etapový triumf," povedal celkový víťaz.

Dobrá príprava na MS

Na slovenských pretekoch si vytvoril rozhodujúci náskok na Štrbskom Plese, kde bral bonusové sekundy za triumf a o deň neskôr, keď v Dubnici svojim najväčším konkurentom v boji o žltý dres nadelil ďalšie sekundy.

“ Je to moja prvá účasť a veľmi sa mi tu páči. Sú to naozaj pekné preteky, krásna krajina a veľmi seriózna organizácia. „ Julian Alaphilippe, celkový víťaz Okolo Slovenska 2018

"Bola to náročná trať, obsahovala veľa kopcov. Od začiatku sme kontrolovali etapu a splnili sme jeden z cieľov," uviedol Alaphilippe po tatranskej etape.

V posledných dvoch dňoch, ktoré mali prevažne rovinatý charakter, si postrážil situáciu a žltý dres doviedol víťazne až do cieľa celých pretekov v Galante.

"Je to super a teraz je už čas na oddych, keďže sa blížia majstrovstvá sveta. Boli to pekné preteky a dobrá príprava na MS," pokračoval víťaz dvoch etáp a bodkovaného dresu pre najlepšieho vrchára na tohtoročnej Tour de France.

Pelucchi z Bory sa chce vrátiť aj o rok

Quick-Step spolu s Borou sa stali premiérovými tímami kategórie WorldTour, ktoré sa predstavili na Okolo Slovenska. Svojou účasťou zvýšili prestíž pretekov a po ich konci aj vychválili organizátorov.

"Je to moja prvá účasť a veľmi sa mi tu páči. Sú to naozaj pekné preteky, krásna krajina a veľmi seriózna organizácia. Cesty sú čisté a plné fanúšikov," pochvaľoval si celkový víťaz.

Taliansky cyklista Matteo Pelucchi z Bory, ktorý triumfoval v sobotňajšej 3. etape a v nedeľu skončil tesne druhý, by sa rád vrátil aj o rok.

"Veľmi sa mi páčia preteky i krajina a chcem sem prísť aj o rok a opäť vyhrať."

Páčilo sa aj Slovákom v Bore

Veľký progres ocenili aj domáci pretekári v drese nemeckej stajne Erik Baška a Juraj Sagan.

"Veľmi sa polepšili, je to super. Progres vidím vo všetkom, čo sa týka organizácie trate, hotelov a ďalších vecí. Dá sa to porovnať so svetovými podujatiami a čo ma teší ešte viac, je tu množstvo divákov, ktorí sú popri trati, čo predtým nebolo," uviedol J. Sagan.

Baška porovnával úroveň podujatia s trojročným odstupom.

"Naposledy som tu bol ešte v drese AWT-GreenWay v roku 2015, oproti tomu je to veľký skok. Máme nádherné hory a keď som sa bavil s kamarátmi z iných tímov, tak sa im tu veľmi páči a boli prekvapení, aké kopce tu máme," dodal.

Šéf Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara taktiež neskrýval spokojnosť.

"Kto by nebol spokojný s takýmto podujatím. Konkurencia, ktorá sa zišla a športová stránka boli skvelé, historicky najvyššie, a vyšlo nám aj počasie. September je najkrajší mesiac v Tatrách ak vyjde počasie, a tentoraz naozaj vyšlo.

Latku sme tento rok nastavili veľmi vysoko. Bude náročnú ju prekonať či vyrovnať. Čo sa týka Juliana Alaphilippa, celkovým víťazstvom potvrdil, že je výborne pripravený na majstrovstvá sveta."