Francúz Mayer zlepšil svetový rekord v desaťboji, nazbieral 9126 bodov

Už po prvom dni išiel v rekordnom kurze.

16. sep 2018 o 23:15 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



TALENCE. Len niekoľko hodín po svetovom rekorde Eliuda Kipchogeho v maratóne v Berlíne (2:01:39) sa menil ďalší historický výkon.

Výkon Kévina Mayera: Mayer (Fr.) 9126 - svetový rekord (100 m) 10,55 - diaľka: 780 - guľa: 16,00 - výška: 205 - 400 m: 48,42 - 110 m prek.: 13,75 - disk: 50,54 - žrď: 545 - oštep: 71,90 - 1500 m: 4:36,11) - svetový rekord

Vo finále viacbojárskeho seriálu IAAF vo francúzskom Talence nazbieral Kévin Mayer v desaťboji 9126 bodov a o 81 bodov prekonal rekordný súčet Američana Ashtona Eatona z MS 2015 v Pekingu (9045).

Majster sveta z Londýna 2017, ktorý nedokončil desaťboj na ME v Berlíne pre tri neplatné pokusy v druhej disciplíne programu diaľke, začal preteky v Talence výborne a už po prvom dni išiel v rekordnom kurze.

Za 10,55 sekundy na 100 m, 780 cm v diaľke, 16,00 m v guli, 205 cm vo výške a čas 48,62 na 400 m nazbieral 4563 bodov.

Prečítajte si tiež: Kipchoge zabehol v Berlíne nový svetový rekord v maratóne

Vo výborných výkonoch pokračoval aj v nedeľu, keď 110 m prekážok zabehol za 13,75, hodil 50,54 m v disku, zvládol až 545 cm v žrdi, oštepom hodil 71,90 m a záverečných 1500 m zabehol za 4:36,11 min.

Dvadsaťšesťročný Mayer je úradujúci majster sveta v desaťboji (Londýn 2017) i v sedemboji v hale (Birmingham 2018).

Na OH 2016 v Riu získal striebro, rovnaký kov má aj z ME 2014 v Zürichu a vlani vyhral v sedemboji halové ME v Belehrade.