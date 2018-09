Lintner po prvej výhre Miškovca: Maďarskému hokeju to dodá impulz

Žilina dostala až šesť gólov.

17. sep 2018 o 8:08 TASR

MIŠKOVEC. Ideálnym spôsobom sa hokejisti DVTK Jegesmedvék Miškovec rehabilitovali za prehru 1:6 v Nitre.

V prvom domácom zápase sezóny Tipsport ligy si zgustli na Žiline, ktorú po zodpovednom výkone zdolali 6:2.

Jediný slovenský hokejista v maďarskom tíme Tomáš Slovák si uvedomuje, že pre nováčika súťaže budú dôležité najmä domáce zápasy.

Famózny začiatok zápasu

Prvé kolo v Tipsport lige sa Miškovcu nevydarilo, keď na ľade Nitry prehral 1:6. O dva dni to už na vlastnom ľade bolo iné.

V domácej premiére sa zverenci Glena Hanlona pustili do Žilinčanov od úvodu zápasu, skóre otvorili v 13. sekunde a o dve minúty viedli už 2:0. Raketový štart nabudil hráčov i divákov.

"Vraveli sme si, že puky musíme rýchlo posielať do ofenzívy. Predviedli sme krásne nahrávky, snažili sme sa zakončovať. Napadalo nám to a sme za to radi," vravel Tomáš Slovák.

"Po predchádzajúcom zápase som vravel, že to bolo iba v našich hlavách. Hrali sme vonku, bol to pre nás prvý zápas v lige a mali sme z toho rešpekt. Na druhý zápas sme sa výborne pripravili. Predvádzali sme náš hokej a bol z toho parádny výsledok," pokračoval.

Štadión bol takmer plný

Podľa oficiálnych údajov bolo na prvý domáci duel Miškovca v Tipsport lige zvedavých 1310 divákov, štadión s vyše dvojtisícovou kapacitou bol však takmer plný.

Fanúšikovia potvrdili, že solídna návštevnosť a záujem o hokej v prípravných súbojoch neboli náhodné.

Po prvých dvoch stretnutiach je zrejmé, čo bude silnou stránkou Hanlonovho tímu.

"Budeme sa snažiť využívať najmä domáce prostredie. Fanúšikovia už v príprave ukázali, že majú záujem o hokej a fandia nám. Vieme, že vonku sa nám bude hrať ťažšie, o to lepšie chceme hrať doma. Určite však pôjdeme do zápasov s cieľom potrápiť každého súpera," tvrdil Slovák.

Momentka zo zápasu Miškovec - Žilina. (zdroj: TASR)

Nechcú byť na dolných priečkach

Maďarský tím má na súpiske prevažne domácich hráčov doplnených o hŕstku legionárov zo zámoria, z Fínska či zo Slovenska. Proti Žiline sa viacerí z nich prezentovali kvalitným výkonom a potvrdili, že ich neradno podceniť.

"Chceme miešať karty v lige a určite nemienime byť na dolných priečkach tabuľky. Máme mužstvo, aby sme mohli zdolať hocikoho. Ak chceme víťaziť, musíme hrať tak ako proti Žiline. Čakajú nás ťažkí súperi, budeme hrať veľa zápasov vonku, takže uvidíme, ako to pôjde." povedal slovenský obranca.

“ Pre každého je to neznámy súper, ani my sme nevedeli, o čom to bude. To však nie je výhovorka. „ Jozef Balej, kapitán Žiliny

Zápas proti Žiline naživo sledoval aj Richard Lintner. Riaditeľ Tipsport ligy bol rád, že Miškovec napravil zlý dojem z prvého duelu v sezóne.

"Toto víťazstvo dodá maďarskému hokeju ďalší impulz do nasledujúcich zápasov. Miškovec i Budapešť si uvedomujú, že prišli do ligy, v ktorej je potrebné byť rýchlejší, silnejší. Tomu sa oba tímy chcú vyrovnať," vravel Lintner.

"To sa bude diať v prvej polovici sezóny, keď sa zrodí možno viac bláznivých výsledkov, ale taká je logika hokeja. Vyplynie to zo schopnosti hráčov adaptovať sa na určitý štýl hokeja," poznamenal.

Kapitán Žiliny: Vybehli na nás

Žilinskí hráči po zápase uznali kvalitu súpera, zároveň si uvedomujú rezervy na svojej strane. Tréner hostí Pavel Paukovček si zobral oddychový čas už po necelých troch minútach hry.

"Vybehli na nás, najmä v prvých desiatich minútach to bolo vidieť. Kým sme sa spamätali, bolo 2:0 pre nich. V Miškovci sa bude hrať každému tímu ťažko. Povzbudzovali ich fanúšikovia, chytili sa vydareným začiatkom," vravel kapitán hostí Jozef Balej.

"Pre každého je to neznámy súper, ani my sme nevedeli, o čom to bude. To však nie je výhovorka. Musíme hrať lepšie od začiatku, toto nebol tímový výkon. Takto sa nehrá vonku," zdôraznil.

"Pritom sme si vraveli, že na nás určite vybehnú, keďže v Nitre vysoko prehrali. Nebolo to pre nás nič nečakané, zároveň sme však na to nedokázali zareagovať," dodal Balej.

Problémom Žiliny je defenzíva

Maďarský tím mal v zápase gólovú i streleckú prevahu (34:22) a v domácej premiére zanechal dobrý dojem. To sa nedalo povedať o Žilinčanoch, ktorí po piatkovej prehre s Detvou nevyhrali ani nad Miškovcom.

Za sebou už majú aj zápas s reprezentačnou dvadsiatkou (5:3) a podľa výsledkov sa zdá, že problémom je najmä defenzíva. Tím inkasoval v troch zápasoch štrnásť gólov.

“ Vedeli sme, že to bude ťažký zápas a aj bol. Hrajú moderný hokej, veľa korčuľujú, napádajú. Určite to nebude slabý súper, skôr naopak. „ Petr Beránek, hráč Žiliny, o Miškovci

Aj autor prvého žilinského gólu v Miškovci Lukáš Hvila si uvedomuje, že výkony tímu sa musia zmeniť.

"Musíme sa naučiť väčšej zodpovednosti na ľade, pretože robíme chyby, ktoré by sa nemali stávať a platíme za to inkasovanými gólmi. Hráči Miškovca hrali veľmi dobre, rýchlo korčuľovali, napádali nás. My sme na to boli pripravení, ale dostali sme dva góly a už sme to nedokázali zvrátiť," vravel Hvila.

Maďari hrajú moderný hokej

Maďarskí nováčikovia Tipsport ligy Miškovec a MAC Budapešť síce nepatria k favoritom súťaže, sústredí sa však na nich nemalá pozornosť.

Zahraničné kluby doteraz v najvyššej slovenskej súťaži nepôsobili, fanúšikovia i odborná verejnosť budú preto v očakávaní, či sa podarí naplniť zámery na obojstranne prínosný krok.

Pre hráčov bude dôležitý športový aspekt. Aj český útočník v službách Žiliny Petr Beránek sa presvedčil, že Miškovec neradno podceniť.

"O tom nemôže byť ani reč. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas a aj bol. Hrajú moderný hokej, veľa korčuľujú, napádajú. Určite to nebude slabý súper, skôr naopak," poznamenal Beránek pre TASR.