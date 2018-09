Pri góle ukázal pevné nervy a skvelú techniku. Veril som si, priznal Hrošovský

Slovák rozhodol o výhre Plzne.

17. sep 2018 o 8:48 SITA

PLZEŇ. Slovenský futbalový reprezentant Patrik Hrošovský zariadil sobotňajšie víťazstvo českého šampióna Viktorie Plzeň nad Opavou (1:0) v dueli ôsmeho kola tamojšej Fortuna ligy 2018/2019.

Dvadsaťšesťročný rodák z Bojníc predviedol v 87. minúte pevné nervy, keď premenil pokutový kop.

"Bolo to veľmi náročné stretnutie. V prvom polčase sme mali nejaké príležitosti, ktoré sme nevyužili. Následne bolo ťažšie dostávať sa do ďalších šancí, takže som rád, že sme to nakoniec vybojovali," uviedol po stretnutí Hrošovský pre web klubu.

Slovenský defenzívny záložník nechýbal v doterajšom priebehu ligovej sezóny na trávniku ani minútu, proti Opave si otvoril strelecký účet v ročníku 2018/2019.

Plzeň je po ôsmich kolách na druhom mieste tabuľky s 21 bodmi, vedie Slavia Praha zásluhou lepšieho skóre.

"Opava prišla dobre pripravená. Hrala takticky a obetavo, navyše na tom bola dobre aj fyzicky. Ak mám byť úprimný, nám sa až tak nedarilo, ale silou vôle sme išli za gólom," pokračoval Hrošovský.

"V posledných minútach sme mali veľký tlak a padlo to tam. Pred penaltou som si veril, tak som ju išiel kopnúť. Výhry ako táto sú veľmi cenné a dôležité," dodal.