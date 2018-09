Tatar vo Vegas potreboval hráča, ako je Stastny. Keď prišiel, vymenili ho

Novinári prezradili dôvody Tatarovho odchodu.

17. sep 2018 o 13:29 Juraj Berzedi, Lenka Waterkotte

LAS VEGAS, BRATISLAVA. Mesiac po príchode Tomáša Tatara do Vegas Golden Knights neboli v meste hazardu žiadne dresy s jeho menom. Nemali ho ani v klubovom obchode.

Neboli vypredané, jednoducho oňho fanúšikovia nemali záujem. A už ani mať nebudú. Slovenský hokejista bude od novej sezóny hrávať za Montreal Canadiens.

Tatar za Vegas odohral v základnej časti NHL 20 zápasov, v ktorých dal štyri góly a pridal dve asistencie.

Hoci sa s tímom v play off dostal až do finále, odohral len osem duelov. Stanleyho pohár nezískal, Vegas vo finále prehralo s Washingtonom.

A možno aj to spustilo v klube, ktorý len vlani vstúpil do NHL, poriadne rošády. Zapojil sa do nich aj slovenský hokejista, ktorého vymenili do Montrealu za útočníka Maxa Paciorettyho.

Spolu s Tatarom putovali v rámci transakcie do Montrealu aj mladý center Nick Suzuki a výber v 2. kole draftu v roku 2019.

„Nikto to nečakal, ale taký je hokejový život. Montreal je kolíska hokeja, je to pre mňa obrovská výzva a motivácia,“ reagoval Tatar prostredníctvom facebooku.

Tatar až príliš stískal hokejku

Pred príchodom do Vegas hral slovenský krídelník len v Detroite, kde sa postupne zaradil k lídrom tímu.

V novom pôsobisku to už neplatilo. Tatar sa trápil herne i strelecky.

„Bola to preňho ťažká pozícia prísť do tejto kabíny. Všetci hráči mali stabilnú pozíciu a Tatar si musel nájsť svoje miesto. Nebol v najlepšej fyzickej kondícii a štýl hry Vegas mu veľmi nesedel,“ priznal pre SME Ryan Waliss z Vegas Golden Knights Insider Show.

Tréner Gerard Gallant slovenského útočníka neustále rotoval. Takmer každý zápas hral v inej formácii s odlišnými hráčmi. Inokedy ho zase nechal pár zápasov na tribúne, na čo šikovný Slovák nebol zvyknutý.