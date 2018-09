Privara hodnotí Okolo Slovenska: Všetko klapalo na viac ako sto percent

V nedeľu sa uzavrel 62. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.

17. sep 2018 o 15:52 SITA

A hoci sa organizátorom zatiaľ nepodarilo na najväčšie domáce preteky dostať trojnásobného majstra sveta Petra Sagana (zostáva to jednou z ambícii do budúcnosti), spokojnosť s organizačnou aj športovou stránku je namieste.

Etapy potrápili aj profesionálov

Pod Tatrami sa predstavila silná vzorka svetovej elity v podobe tímov World Tour Bora-Hansgrohe s dvojicou Slovákov Erikom Baškom a Jurajom Saganom a Quick-Step Floors na čele s víťazom vrchárskej súťaže na Tour de France 2018 Julianom Alaphilippem.

Tento momentálne druhý muž rebríčkového poradia UCI World potvrdil svoje kvality aj na Slovensku a po 696 kilometroch sa stal celkovým víťazom ako vôbec prvý Francúz po 61 rokoch po Pierrovi Le Donovi (1957).

"Veľmi ma potešil ďalší triumf. Nebol by možný bez mojich tímových kolegov, ktorí odviedli fantastickú prácu. Je skvelé, že sa mi podarilo nadviazať na celkové víťazstvo z podujatia Okolo Veľkej Británie.

Na Slovensku to boli náročné preteky s mnohými stúpaniami, ani posledná etapa nebola jednoduchá, išli sme v rýchlom tempe. Víťazstvo mi dodalo ďalšie sebavedomie," uviedol Alaphilippe na tímovom webe Quick-Step Floors.

Latka je nastavená vysoko

S priebehom Okolo Slovenska bol spokojný aj generálny riaditeľ pretekov a zároveň šéf Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.

"Zišla sa tu veľká konkurencia a všetko nám klapalo na viac ako sto percent, tak kto by nebol spokojný. Navyše, vyšlo počasie, čo je vždy jednou z podmienok úspechu.

Kto pozná Slovensko vie, že september je v Tatrách, ak počasie praje, najkrajší mesiac. Preteky mali najvyššiu účasť kvalitných cyklistov, ale aj divákov v histórii.

Sme veľmi spokojní a latku sme nastavili tak vysoko, že bude veľmi ťažké ju prekonať," zhodnotil podujatie Privara pre agentúru SITA.

Zo športového hľadiska si Privara želal dobré výkony jazdcov z elitných tímov World Tour, ale aj domácich cyklistov. Oboje sa mu splnilo.

Quick-Step Floors a Bora-Hansgrohe si pomerom 3-2 podelili víťazstvá v etapách a už spomenutý Alaphilippe (Quick-Step Floors) sa stal celkovým víťazom.

"Alaphilippe ukázal, že je dobre pripravený na majstrovstvá sveta. Práve naše preteky označil za finálnu prípravu na Innsbruck. Ja ako šéf slovenskej cyklistiky som mal aj také malé želanie, aby sa niekto zo Slovákov dostal na stupne víťazov v etape.

To nevyšlo, ale naši cyklisti boli veľmi aktívni v pelotóne a to ma teší. Skvelý bol najmä Martin Haring, ktorý sa stal najbojovnejším jazdcom pretekov a ovládol aj bodovaciu súťaž."

Preteky Okolo Slovenska majú vyše 60-ročnú tradíciu, ale prvýkrát sa dostali do kategórie UCI 2.1.

Odmenou pre organizátorov aj fanúšikov bol štart špičkových svetových jazdcov na čele s Alaphilippom, Luxemburčanom Bobom Jungelsom, Holanďanom Nikim Terpstrom či Čechom Zdeňkom Štybarom.

"Dostali sme sa do štádia, že to všetko môžeme robiť na úrovni a nemusíme sa za to hanbiť. Pevne verím, že hodnotenie našich pretekov bude pozitívne a že na tom budeme môcť stavať do budúcnosti," doplnil Privara.