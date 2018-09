Sagan: Cyklistika je nudná, ako fanúšik sledujem iba posledných 5 kilometrov

Peter Sagan poskytol zaujímavý rozhovor.

18. sep 2018 o 6:57 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Na posledné cyklistické podujatie z kategórie GrandTour, Vuelta a Espaňa, cestoval Sagan najmä, aby sa pripravil na MS v rakúskom Innsbrucku.

Po zranení na Tour de France sa stále dostáva do tej formy, ktorá mu na najpopulárnejších cyklistických pretekoch vyniesla zisk zeleného dresu.

Na Vuelte sa na pódium postavil dovedna šesťkrát a 119 bodov v bodovacej súťaži o zelený dres stačilo na druhé miesto.

Po španielskom podujatí, ktoré napokon vyhral Brit Simon Yates, poskytol Sagan zaujímavý rozhovor španielskemu denníku El País.

Preteky sú vždy o tom istom

Sagan sa vyjadril aj k tomu, že cyklisti nemajú úplnú slobodu. Cyklistika totiž nie je individuálny šport, jazdci podliehajú taktike tímov či pravidlám Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI).

Preteky sa tak mnohokrát stávajú pretaktizovanými a pre diváka často i nezaujímavými.

"Neviem ako to vysvetliť. Napríklad, ak pozerám 200-kilometrovú etapu, prepnem na ňu až 100 kilometrov pred cieľom. A preteky sú vždy o tom istom. Od stého po dvadsiaty kilometer, dve hodiny sledujete televíziu a zistíte, že nič sa nestalo," myslí si Sagan.

"Ak si pozriete len posledných 10 kilometrov, päť či jeden, všetko sa mení vo veľkej rýchlosti, najmä v šprintérskych etapách. No keď zapnete televíziu 100 kilometrov pred cieľom, zaspíte, nie? Potom sa len zobudíte 10 kilometrov pred cieľom a ste zvedaví, ako to dopadne," dodal.

Sagan: Pre mňa je cyklistika nudný šport

Aj keď už v súčasnosti tú možnosť majú, diváci mnohokrát nesledujú celú etapu. Ak je napríklad rovinatá a meria viac než 150 kilometrov, hodiny sa nič nedeje.

Cyklisti sa počas etapy snažia čo možno najmenej unaviť a najväčší favoriti si pred cieľom vytvárajú tú najlepšiu pozíciu.

“ Je to pre mňa veľmi náročné. Idem tam hlavne, aby som tam bol a mal na slovenský dres. Dlžím to mojej krajine. „ Peter Sagan

"Myslíme si, že toto sa ľudom páči? Nerozumiem tomu. Pre mňa je to nudný šport, a ako fanúšik sledujem len posledných päť kilometrov," pokračoval Sagan.

Už aj organizátori Tour de France bojujú proti nudným dlhým etapám zaujímavými experimentmi.

Tohtoročná 17. etapa z Bagnères-de-Luchon do Saint-Lary-Soulan sa konala vo vysokých horách a merala iba 65 kilometrov.

Mimoriadne intenzívnu etapu, ktorá patrila k najzaujímavejším na Tour, vyhral napokon Kolumbijčan Nairo Quintana.

Na MS nejde s nádejami

Sagan už podľa medializovaných informácií absolvoval Vueltu najmä ako tréning pred náročnými MS v Innsbrucku. Na Vuelte štartoval prvýkrát od roku 2015 a dokončil ju premiérovo od roku 2011.

"Chcel som preteky dokončiť najmä pre samého seba, pretože je to koniec sezóny. Budú sa konať majstrovstvá sveta, a radšej dokončím preteky aj tréningy tu, predtým, než pôjdem domov do Monaka. Čo tam natrénujem? Nič," hovorí Sagan.

Sagan v Innsbrucku síce štartovať bude, no šanca, že by dokázal na náročnej trati triumfovať, je veľmi nízka. Organizátori v Rakúsku pripravili pre jazdcov takmer 5-tisíc nastúpaných metrov.

"Je to pre mňa veľmi náročné. Idem tam hlavne, aby som tam bol a mal na sebe slovenský dres. Dlžím to mojej krajine. Uvidíme, čo sa stane, no nejdem tam s veľkými nádejami," ubezpečuje Sagan.

Kde by mal schudnúť?

Novinár sa Sagana pýtal aj na Alejandra Valverdeho. Legendárny Španiel zrejme absolvuje posledné MS a bude patriť k veľkým favoritom.

Na otázku, či by mohol zabojovať o celkové poradie ako Valverde, ktorý ľahko prejde aj cez hory, Sagan odpovedal protiotázkou.

"Koľko váži Valverde?"

Novinár odpovedal, že o niečo viac, než šesťdesiat kilogramov.

"Ja vážim 80 kilogramov. Tu máte odpoveď. Kde mám schudnúť 10 kilogramov, keď nemám skoro žiadny tuk? Mám riskovať, že už nebudem tým, kto som? To nie," uzavrel Sagan.