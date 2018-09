Griezmann: Som na úrovni Ronalda a Messiho. Nemám sa za čo hanbiť

V lete sa špekulovalo o jeho možnom odchode do konkurenčného FC Barcelona.

18. sep 2018 o 12:17 (aktualizované 18. sep 2018 o 12:37) SITA

MADRID. Z francúzskeho futbalového útočníka Antoina Griezmanna srší po nedávnom triumfe na MS 2018 v Rusku veľké sebavedomie.

Najnovšie zaujal tvrdením, že z pohľadu futbalových kvalít sa môže porovnávať s tými najlepšími na svete.

"Som na tej istej úrovni ako Ronaldo a Messi. Nemám sa za čo hanbiť a kedykoľvek si s nimi môžem sadnúť za jeden stôl. Posúvam sa vpred, pracujem na mojich nedostatkoch a rozvíjam sa.

Viem, že nie som hráč, ktorý za sezónu strelí 50 alebo 60 gólov, ale pre tím odvádzam dobrú robotu. Túžim byť kompletný futbalista," povedal 27-ročný Griezmann podľa portálu sportowefakty.wp.pl.

Nie je veľa hráčov, ktorí odmietli Barcelonu

Rodák z Maconu pôsobí od roku 2014 v španielskom Atléticu Madrid, v lete sa špekulovalo o jeho možnom odchode do konkurenčného FC Barcelona.

“ Ak by som si mal vybrať medzi triumfom v La Lige a Lige majstrov, bezpochyby by som si zvolil druhú možnosť. „ Antoine Griezmann

Griezmann sa však rozhodol zostať v tíme úradujúceho šampióna Európskej ligy aj držiteľa kontinentálneho superpohára a s Atléticom podpísal nový kontrakt do roku 2023.

Polepšil si aj platovo, ale ako priznáva, peniaze neboli hlavným dôvodom na zotrvanie v tíme trénera Diega Simeoneho.

"Cítim sa tu najlepšie. Keby som sa chcel riadiť podľa peňazí, odišiel by som do Číny. Viem, že nie je veľa futbalistov, ktorí odmietli Barcelonu, ale to iba dokazuje, aký veľký klub je Atlético Madrid," dodal Griezmann.

Griezmann: Ďalšia trofej Ligy majstrov bude moja

Niekdajší hráč Realu Sociedad San Sebastián hral v roku 2016 vo finále LM, v ktorom Atlético podľahlo Realu Madrid.

Griezmann v aktuálnej sezóne veľmi túži získať trofej, zvlášť preto, že finále LM 2018/2019 sa uskutoční na domovskom štadióne Atlética Madrid - Wanda Metropolitano.

"Vždy, keď zazriem trofej pre víťaza LM, poviem si: ´Tá ďalšia bude moja´. Vlani sme v LM nehrali dobre, ale nakoniec sme vďaka tomu mohli vyhrať Európsku ligu. Tento rok sa cítim skvele a mám väčšiu sebadôveru.

Finále bude na našom štadióne, a to znamená, že každý domáci zápas bude pre nás neuveriteľná príležitosť. Ak by som si mal vybrať medzi triumfom v La Lige a LM, bezpochyby by som si zvolil druhú možnosť," skonštatoval Griezmann podľa webu denníka AS.