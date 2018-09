Bakoš si proti Anderlechtu verí: Každý súper je hrateľný

V skupinovej fáze Európskej ligy sa predstavil naposledy Slovan v sezóne 2014/2015.

19. sep 2018 o 10:07 TASR

TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava vstúpia do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2018/2019 štvrtkovým domácim zápasom s rekordným 34-násobným belgickým šampiónom Anderlechtom Brusel.

Belgičania v minulej sezóne obsadili vo svojej súťaži až tretie miesto. Napriek tomu sú favoritmi súboja, majú viac skúseností i kvalitnejšie zázemie ako slovenský šampión, no ten už z pozície outsidera dokázal neraz prekvapiť a ozbíjať súpera sa pokúsi aj teraz.

Slovenský tím po dlhom čase v skupinovej fáze

Trnava po zisku premiérového titulu v novodobej histórii najvyššej slovenskej súťaže prežila unikátne "futbalové leto", keď po vyradení HŠK Zrinjski Mostar a Legie Varšava postúpila do 3. predkola Ligy majstrov.

V ňom po dvoch vyrovnaných zápasoch nestačila v predĺžení na Crvenu Zvezdu Belehrad, ale Spartaku toto vyradenie neodvialo ich európsky sen. Pokračovali v play off EL a po postupe cez Olimpiju Ľubľana vybojovali pre seba i slovenský futbal miestenku v skupine.

V nej naposledy účinkoval Slovan Bratislava, ktorý v sezóne 2014/2015 v konkurencii Neapola, Sparty Praha a Young Boys Bern nezískal ani bod.

Kolísavé výkony v domácej lige

Spartaku ani Anderlechtu generálky na vzájomný súboj nevyšli. Zverenci trénera Radoslava Látala v rámci 8. kola Fortuna ligy pustili z rúk vedenie 1:0 a napokon na svojom štadióne prehrali so Žilinou 1:2. V tabuľke im patrí až ôsma priečka.

Anderlecht prehral v Genku 0:1 a v klasifikácii Jupiler League je štvrtý so šesťbodovou stratou na lídra FC Bruggy. V tábore RSC si napriek kolísavým výsledkom krízu nepripúšťajú.

“ ,,Každý súper je hrateľný, ale ide o skúsené tímy, ktoré majú v EL niečo odohrané." „ Marek Bakoš, útočník Spartaku

"Výkon môjho mužstva bol v poriadku. Nemali sme šťastie v koncovke, ale verím, že to zlomíme. Proti Genku to bol výborný zápas, oba tímy by si zaslúžili po tri body, no víťaz môže byť len jeden.

Čaká nás zápas v Trnave, na ktorý sa musíme dobre pripraviť. Chceme v ňom uspieť a pripísať si tri body," povedal kormidelník Anderlechtu Hein Vanhaezebrouck.

Ten má v kádri veľké množstvo legionárov z rôznych kútov sveta, jeho súčasťou je aj donedávna stopér AS Trenčín James Lawrence.

"Anderlecht je skúsený tím a mužstvá z bývalej Juhoslávie nám prischli, takže uvidíme. Každý súper je hrateľný, ale ide o skúsené tímy, ktoré majú v EL niečo odohrané.

Chceme však trnavským fanúšikom pripraviť pekné a zaujímavé zápasy a chceme uhrať nejaké body," povedal po žrebe skupinovej fázy útočník Marek Bakoš, ktorý je v Trnave na hosťovaní z Viktorie Plzeň.

Zápas Spartak Trnava - Anderlecht Brusel má na Štadióne Antona Malatinského úvodný výkop o 21.00 h, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke.

Povedú ho rozhodcovia zo Škótska na čele s hlavným Kevinom Clancym. Pôjde o tretí vzájomný súboj týchto tímov, v sezóne 1972/1973 uspela vtedajšia slávna garnitúra Trnavy dvakrát 1:0 v 2. kole Európskeho pohára majstrov, následne vo štvrťfinále stroskotala na Derby County.

V druhom zápase D-skupiny si Dinamo Záhreb zmeria sily na svojom štadióne Maksimir s Fenerbahce Istanbul, pôjde o prvý vzájomný zápas týchto tímov. V zostave hostí by nemal chýbať slovenský reprezentačný stopér Martin Škrtel.

Európska liga UEFA 2018/2019 - 1. kolo (štvrtok 20. septembra):

D-skupina:

21.00 FC SPARTAK TRNAVA - Anderlecht Brusel /rozhodcovia: Kevin Clancy - Douglas Ross, Sean Carr (všetci Škót.)/

Ďalší zápas:

21.00 Dinamo Záhreb - Fenerbahce Istanbul /Craig Pawson (Angl.)/