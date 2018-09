Tréner MAC Budapešť na vavrínoch nezaspal: Ešte máme čo zlepšovať

Gergely Majoross hodnotí senzačnú výhru nad Bystricou.

19. sep 2018 o 13:17 SITA

BUDAPEŠŤ. Po prvých dvoch zápasoch to vyzeralo, že hokejisti MAC Budapešť budú skôr fackovacím panákom ako prínosom pre Tipsport ligu.

Po prehrách doma s Novými Zámkami (1:7) a v Poprade (1:3) však prišla z Budapešti šokujúca správa o triumfe domácich nad slovenským majstrom z ostatných dvoch sezón Banskou Bystricou.

Bystričania nielen že prehrali na ľade maďarského nováčika, ale nestrelili mu ani gól. Pritom predviedli až 46 streleckých pokusov oproti 29 z domácich hokejok.

"Bol to veľký boj. Vydali sme zo seba to najlepšie, lebo sme to potrebovali. Naše prvé víťazstvo v slovenskej lige znamená obrovskú skúsenosť, najmä ak si uvedomíme, že sme hrali proti majstrovi.

Tento úspech nás však nesmie ukolísať. Potrebujeme sa naďalej zlepšovať v mnohých aspektoch hry," vyhlásil tréner MAC Budapešť Gergely Majoross.

Po bezgólovej prvej tretine Bystričania nezvládli prostrednú časť hry, keď inkasovali tri góly v rozpätí 2:28 min. Na konečných 4:0 pečatil dve minúty pred koncom tretej tretiny do prázdnej bránky svojím druhým gólom v zápase Kevin Szabad.

"Tento hráč je dobrým príkladom našej hry. V ničom mimoriadne nevyniká, ale má veľké srdce a tvrdo pracuje. Takto môžem charakterizovať celé mužstvo. Nekorčuľujeme výnimočne dobre, ale kompenzujeme to bojovnosťou a srdcom," povedal na adresu Szabada tréner Majoross, cituje ho web Nemzeti Sport.

Asistent trénera maďarskej reprezentácie ešte dodal, že akokoľvek víťazstvo nad silnou Banskou Bystricou vyznieva ako prekvapenie, môže byť základom zlepšenia do ďalších zápasov.

"Ukázali sme, že vieme hrať hokej na tejto úrovni. Potrebujeme zistiť, ako sa dopracovať k ďalším úspešným výsledkom. Je to výzva, rozhodne si nemyslíme, že teraz už všetko vieme," doplnil Majoross.