Manažér Trnavy: Liga majstrov je krásny sen, ale tam patria iní vlčiaci

Trnava hľadá inšpiráciu v Plzni.

20. sep 2018 o 13:11 Pavol Spál

Chceli sme, aby si fanúšik mohol kúpiť lístok za cenu, ktorá je v oblasti slovenskej reality, tvrdí generálny manažér Spartak Trnava PAVEL HOFTYCH.

Ste súčasťou skupinovej fáze Európskej ligy. Čo to pre Spartak znamená?

„Po športovej stránke sa to docení až v budúcnosti. Je to niečo mimoriadne, lebo sme sa tam prepracovali už od prvého predkola. Trebárs Jablonec tam postúpil z tretieho miesta českej ligy a vlani Zlín ako víťaz českého pohára. V oboch prípadoch nemuseli absolvovať náročnú kvalifikáciu a šli tam automaticky bez boja.“

Čo všetko obnáša organizácia základnej fázy Európskej ligy?

„Každým kolom kvalifikácie sa nároky stupňovali. A pred skupinovou fázou sme už museli najať špecializovanú agentúru, ktorá nám spraví na kľúč komunikáciu s UEFA. Hlavná ťarcha bola za klub na pleciach Mariana Černýho a Branislava Krišku zo City arény.

Trebárs na 2. predkolo Ligy majstrov proti Legii Varšava k nám prišli dvaja delegáti. Teraz na skupinovú fázu Európskej ligy ich bude až šesť. Takýmto pomerom narástlo všetko. Je to už oveľa vyšší level ako v kvalifikácii. V utorok prišiel plný kamión vecí, štadión sa odel do farieb Európskej ligy. K tomu rôzne logá. To už nám priamo distribuuje UEFA.“

UEFA rozdáva veľké prémie a tak si určuje aj pravidlá. V Lige majstrov môže mať tím na drese iba jedného partnera – sponzora. Platí to aj v Európskej lige?

„Myslím, že toto pravidlo s jedným vlastným sponzorom na drese platilo už aj pre predkolo. Všetky ostatné logá na drese už dodáva iba UEFA. Spočiatku to vyzeralo, že aj veci vo fanshope budú musieť byť výhradne od dodávateľa UEFA, nakoniec to však nestihli. Parametre, ktoré sa v skupinovej fáze zabezpečujú sú robené na požiadavky UEFA a prezentáciu jej hlavných partnerov. V kvalifikácii sme mohli trebárs televízne práva predávať podľa vlastného uváženia. Od skupinovej fázy si už celú distribúciu preberá UEFA. Televízne práva, reklamné plochy si už prevádzkuje UEFA so svojim partnermi.“

Pavel Hoftych. (zdroj: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Crvena Zvezda, ktorá vás vyradila v 3. predkole Ligy majstrov po veľkej dráme až v predĺžení, sa dostala do skupinovej fázy Ligy majstrov, kde čelí takým velikánom ako Liverpool, Neapol, či Paríž Saint Germain. Nemrzí vás, že ste tam so Spartakom mohli byť namiesto Srbov?

„Bol by to krásny sen, veľké peniaze a tiež niečo, kde absolútne nepatríme.