Vstupenky na zápasy Slovákov ešte sú. V predaji môžu byť už v piatok

20. sep 2018 o 16:20 (aktualizované 20. sep 2018 o 16:36) TASR

BRATISLAVA. Záujem fanúšikov o budúcoročné hokejové majstrovstvá sveta na Slovensku je enormný. V stredu si počas prvého dňa predaja kúpili vyše 11-tisíc permanentiek, balíčkov a denných vstupeniek v rôznych kombináciách.

Informoval o tom Organizačný výbor šampionátu s tým, že lístky na duely slovenskej a českej reprezentácie ešte nie sú vypredané a ďalšie pôjdu do predaja.

Predaj poznačili technické problémy

V prvý deň bol podľa očakávania najväčší záujem práve o vstupenky na duely domáceho tímu a Česka, ktoré sa predávali v rôznych kombináciách. Už počas prvých hodín bola kapacita, uvoľnená do predaja na tieto zápasy, vyčerpaná.

"Záujem fanúšikov nás neprekvapil, ale jeho intenzita bola ohromujúca. Úvod predaja sprevádzali technické problémy nášho partnera, čo nás veľmi mrzí. Na druhej strane sme radi, že prvé vstupenky, ktoré sme do predaja uvoľnili, teda 30 percent z celkovej predajnej kapacity, našli svoju cestu k fanúšikom," uviedol v tlačovej správe OV prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút.

Celkovo je do predaja určených minimálne 430-tisíc lístkov. Z nich do prvej vlny predaja uvoľnili okolo 30 percent. Organizátori fanúšikov ubezpečujú, že vstupenky na MS ešte nie sú vypredané a ďalšie postupne uvoľnia do predaja.

Týka sa to aj vstupeniek na zápasy slovenského a českého tímu.

Systém chcú upraviť

"Momentálne intenzívne rokujeme s našim partnerom, spoločnosťou Ticketportal, v snahe upraviť systém tak, aby sme zamedzili priekupníkom a botom nakupovať lístky v maximálnych objemoch a paralyzovať predaj," priznal Kohút.

"Je možné, že vstupenky na zápasy Slovákov a Čechov budeme predávať aj iným spôsobom, ale nechcem zatiaľ predbiehať," doplnil.

“ Po prvých hodinách predaja bola vypredaná len úvodná 30-percentná kapacita, ktorú sme uvoľnili. Nie celý šampionát. Ďalšie lístky budeme postupne sprístupňovať. „ Michaela Grendelová, riaditeľka komunikácie MS v hokeji 1019

"Vzhľadom k nastaveným podmienkam predaja sa v piatok môže do predaja vrátiť časť vstupeniek, u ktorých vypršala doba rezervácie. Ak totiž zarezervované vstupenky neboli uhradené, objavia sa v predajnej sieti opäť ako dostupné a môže si ich zarezervovať niekto iný," vysvetlila riaditeľka komunikácie MS Michaela Grendelová.

"Rozhodne fanúšikom odporúčame priebežne sledovať naše stránky 2019.iihfworlds.com a hockeyslovakia.sk," doplnila

Tri fázy predaja

Vstupenky na šampionát sa budú uvoľňovať v troch fázach - v septembri, decembri a februári. Vo fázach sa púšťajú do predaja rôzne typy vstupeniek.

V septembri to boli permanentky, balíčky na základnú skupinu, na play off a tzv. balíčky "Nasleduj svoj tím" a denné vstupenky na základnú skupinu.

V druhej fáze v decembri budú k dispozícii denné vstupenky na play off (zahŕňajúc štvrťfinále, semifinále, súboj o 3. miesto a finále). Posledná tretia fáza predaja vo februári 2019 bude obsahovať vstupenky na jednotlivé zápasy.

"Fázy predaja hovoria o jednotlivých typoch vstupeniek, ktoré budú k dispozícii. Kapacity vstupeniek však uvoľňujeme do predaja priebežne. Po prvých hodinách predaja bola teda vypredaná len úvodná 30-percentná kapacita, ktorú sme uvoľnili. Nie celý šampionát. Ďalšie lístky budeme postupne sprístupňovať," dodala Grendelová.

Iba štyri lístky pre jedného človeka

Organizátori MS upozorňujú, aby si záujemcovia kupovali vstupenky len u autorizovaného predajcu a na oficiálnych stránkach šampionátu a zväzu.

Grafický vizuál lístkov je spracovaný so zvýraznenými ochrannými prvkami.

Predaj vstupeniek na MS je spojený aj s istými obmedzeniami. Jeden záujemca si môže kúpiť maximálne štyri kusy z jedného typu vstupeniek.

Doba rezervácie pri kúpe cez internet je 48 hodín.