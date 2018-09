Sagan rokuje s Borou o novej zmluve. Peniaze nie sú prioritou, tvrdí šéf tímu

Denk verí, že Sagan môže byť opäť majstrom sveta.

20. sep 2018 o 16:50 TASR

RAUBLING. Nemecký cyklistický tím Bora-Hansgrohe si chce bezpodmienečne udržať svojho hviezdneho lídra Petra Sagana a preto odštartoval rokovania o novom kontrakte.

Ten súčasný vyprší dvadsaťosemročnému Slovákovi na konci budúceho roka.

"My a naši sponzori si ho chceme, prirodzene, udržať. Už prebiehajú rozhovory, no zatiaľ bez termínu, stále máme čas," povedal agentúre DPA šéf tímu Ralph Denk.

Sagan je jeden z najlepšie platených cyklistov sveta, no Denk zdôraznil, že pri rokovaniach o novom kontrakte nejde len o peniaze: "Nejde v prvom rade o financie, nie pri Petrovi."

Denk si myslí, že Sagan by mohol pridať aj štvrtý titul na blížiacich sa majstrovstvách sveta v Innsbrucku, no uvedomuje si, že to nebude mať ľahké.

"Pri ňom je možné všetko, no na tej horskej trati bude mať so svojou váhou takmer 80 kilogramov nevýhodu voči konkurentom," dodal.

Trojnásobný majster sveta a šesťnásobný víťaz zeleného dresu na Tour de France prišiel do nemeckej stajne v roku 2017, predtým pôsobil dva roky v Tinkoffe a päť sezón v Cannondale. Na začiatku kariéry obliekal dres Dukly Trenčín - Merida.