Rozhodol sa tak, lebo z NHL nedostal ponuku. Český brankár Pavelec ukončil kariéru

Majster sveta končí.

20. sep 2018 o 18:02 TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



PRAHA. Nedostal ponuku z NHL a tak sa český hokejový brankár Ondřej Pavelec rozhodol ukončiť v 31 rokoch kariéru.

"Hranie mi už nedávalo zmysel, nastal správny čas. Vždy som hovoril, že budem hrať hokej, kým ma to bude baviť a kým o mňa bude záujem. Teraz sa tie veci nezišli. Nemám na to nastavenú hlavu, ani v NHL ma nikto nechcel. Takže som ani nemal veľkú dilemu," prezradil pre isport.cz.

“ Život si chcem užiť i z iného pohľadu. Jedna etapa je za mnou a jedna predo mnou. A musím povedať, že sa na ňu veľmi teším. „ Ondřej Pavelec, český hokejový brankár

Pavelca draftovala v roku 2005 zo 41. miesta Atlanta Thrashers, kde strávil prvé štyri sezóny, neskôr hrával za Winnipeg Jets a posledný ročník strávil v New Yorku Rangers.

Dokopy odchytal v NHL 398 duelov. Predstavil sa aj na dvoch olympijských hrách, Svetovom pohári a v roku 2010 získal zlato na MS.

"Vedel som, že nechcem hrať hokej do 38 alebo 40 rokov. To som mal v sebe jasne nastavené. Pre ľudí, ktorí boli okolo mňa, to tak nebolo žiadne prekvapenie. Život si chcem užiť i z iného pohľadu. Jedna etapa je za mnou a jedna predo mnou. A musím povedať, že sa na ňu veľmi teším," dodal.