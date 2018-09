Košice stále nestratili ani bod, poľahky si poradili s reprezentačnou dvadsiatkou

Hlasy po stretnutí:

Marcel Šimurda, tréner HC Košice: "Čakali sme náročný zápas a to sa aj stalo. Od prvého striedania mladíci dobre korčuľovali a napádali nás. My sme sa dobre pripravili, nechceli sme nič podceniť. Vytvorili sme si viacero šancí, z ktorých sme šesť premenili. Vyskytli sa však aj veci, na ktorých ešte musíme popracovať."

Ernest Bokroš, tréner HK Orange 20: "Odohrali sme náročný dvojzápas. Oba zápasy boli kvalitné a pre nás naozaj ťažké. Ukazuje sa, že s kondíciou je všetko v poriadku, žiaľ, chýba nám kvalita na seniorský hokej. Máme veľa presiloviek, proti Košiciam sme mali štyri, no využili sme iba jednu. Je pravda, že sme sa aj veľa bránili, no mali sme štyri čisté nájazdy, z ktorých sme nedali gól. Šance si vydrieme, ale nepremieňame ich. Chlapci sa z týždňa na týždeň posúvajú a zlepšujú, potrebovali by sme však už lepší výsledok. Tento rok však bude veľmi ťažké niekoho zdolať."