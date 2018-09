Trnava šokovala Brusel, hrdinom bol dvadsaťročný mladík

Senzácia pokračuje aj naďalej.

20. sep 2018 o 23:09 (aktualizované 21. sep 2018 o 0:15) Pavol Spál

TRNAVA. Hlásateľ na štadióne reval niekoľkokrát jeho meno až tak, že zachrípol. „Matej Oravec,“ neustále opakoval.

Iba dvadsaťročný stredopoliar sa stal nečakaným hrdinom zápasu medzi Trnavou a Anderlechtom Brusel v prvom kole skupinovej fázy Európskej ligy.

V 79. minúte zahrával Erik Grendel rohový kop a Oravec hlavou skóroval. A v Trnave vyvolal obrovský ošiaľ.

"Nedá sa to opísať slovami. Diváci boli fantastickí a ten gól na konci zápasu? Nič krajšie sa ani nemohlo stať. Je to to najkrajšie, čo som dosiaľ zažil," priznal Oravec po stretnutí.

Trnavská senzácia tak naďalej pokračuje. Domáci hráči zdolali favorizovaného súpera tesne 1:0 v úvodnom zápase D-skupiny.

Prvá výhra po desiatich rokoch

Fanúšikovia Spartaka Trnava tesne pred zápasom upútali choreom. Veľký kôň symbolizoval, čo od svojho tímu očakávajú v skupinovej fáze Európskej ligy.

„Červeno-čierny kôň súťaže. Ťaháme na D1 - smer Európa,“ dopĺňal transparent.

Slovenský tím vyhral v skupinovej fáze európskej súťaže prvýkrát po desiatich rokoch.

"Prežívame krásne chvíle, celý tím aj mesto. Sme za to veľmi šťastní. Nemohli sme proti Anderlechtu hrať otvorenú partiu, vsadili sme na rovnakú taktiku ako v predkolách. Vychádzali sme zo zabezpečenej obrany a čakali sme na šance, ktoré sa nám naskytli," vysvetľoval tréner domáceho tímu Radoslav Látal.

"V úvodnom polčase sme prežili jednu obrovskú šancu možnosť súpera, keď zakončoval Dimata zvnútra šestnástky. Dopredu sme síce veľa neukázali, ale bezgólový polčas bol pre nás pozitívny," pokračoval.

"Po zmene strán som nabádal hráčov, aby boli trpezliví a čakali na príležitosť. Anderlecht sme udržali na uzde, skórovali sme v 79. minúte a potom nastala eufória. V závere sme ešte pustili súpera do šancí, ale udržali sme si tesný náskok," doplnil Látal.

Tréner hostí: Ihrisko bolo vo veľmi zlom stave

Aréna Antona Malatinského bola opäť vypredaná, fanúšikovia znova vytvorili atmosféru, ktorá je na Slovensku jedinečná. Nehral sa futbal, ktorý by divákov nadchol, bol skôr opatrný. Taktický.

Ľudia na tribúnach sa však bavili aj tak.

"Je to úžasný moment pre každého z nás. Zažívame toho v poslednom čase veľmi veľa. Lepší debut sme si ani nemohli želať. Anderlecht ukázal o triedu viac, ako súperi pred ním, preto sme museli do hry vložiť viac srdca," vravel dojatý kapitán domáceho tímu Boris Godál.

Trnava začala svoje účinkovanie v pohárovej Európe už v prvom predkole Ligy majstrov.

Po vyradení bosnianskeho Mostaru a poľskej Legie Varšava ju síce v najprestížnejšej súťaži zastavila srbská Crvena Zvezda Belehrad, ale v baráži o play off dokázal slovenský majster zdolať Olimpiju Ľubľana.

Vo všetkých štyroch prípadoch bola Trnava outsiderom, rovnako ako proti Anderlechtu.

"Urobili sme všetko, čo bolo potrebné. Držali sme loptu asi 70 percent času a kontrolovali sme prakticky celý zápas," vravel hosťujúci tréner Hein Vanhaezebrouck.

"Ihrisko bolo vo veľmi zlom stave, čo nehralo v náš prospech. Ovládali sme hru, no v druhom polčase to bolo náročnejšie. Celkovo naše mužstvo nebolo dostatočne živé, postupne sme sa vytrácali z trávnika. Chýbala nám šťava," dodal kouč Anderlechtu.

Zinkasuje viac ako pol milióna eur

Trnava hrala, čo je pre ňu typické a na čo má typológiu hráčov. Kompaktne, bojovne, spoľahlivo v defenzíve. Hostia z Anderlechtu Brusel mali prevahu v držaní lopty, ale Trnava ich akcie ničila.

Prvý polčas bol až príliš opatrný, v druhom bola odvážnejšia aj Trnava. Prvú veľkú šancu mal v 67. minúte Marek Bakoš, ale jeho hlavička mierila nad bránu. Vzápätí hostia nastrelil brvno.

Spartak za víťazstvo získa od UEFA prémiu 570-tisíc eur.

Ďalší zápas odohrá Trnava 4. októbra na pôde Fenerbahce Istanbul, ktorý v úvodnom stretnutí podľahol v Záhrebe domácemu Dinamu 1:4.