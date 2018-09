Hrdina Trnavy: Hrám v tretej lige a o pár dní rozhodnem proti Bruselu

Slávny Anderlecht zaskočil najmladší Trnavčan.

21. sep 2018 o 4:29 (aktualizované 21. sep 2018 o 6:15) Pavol Spál

Nedávno sa ocitol v nominácii na cenu Golden Boy 2018 pre najlepšieho hráča do 21 rokov pôsobiaceho v Európe. Mateja Oravca ako jediného Slováka ho vybrali do najlepšej stovky.

TRNAVA. Hovoria o ňom, že sa nevie mračiť, hnevať a z ničoho si veľkú hlavu nerobí. Iba sa stále milo usmieva.

A to aj po zápase neustále potvrdzoval. Kto? Matej Oravec.

„Je to tichý chalan, skromný. Stále pozitívne naladený. Ak by ho teraz zobral Real Madrid a postavil ho do finále Ligy majstrov, tak by zostal rovnaký. Veľmi pokojný. Väčšieho kľuďasa som ešte nevidel,“ opisoval Oravca kapitán Spartaka Trnava Boris Godál.