Slavia prekvapila. Stochov spoluhráč dal jeden z najkrajších gólov

Škrtel nebol pri vysokej prehre Fenerbahce.

21. sep 2018 o 10:18 (aktualizované 21. sep 2018 o 10:30) SITA a TASR

BRATISLAVA. Girondins Bordeaux prehral v dueli C-skupiny na ihrisku českej Slavie Praha tesne 0:1. Bol pri tom aj slovenský krídelník Miroslav Stoch, ktorý hral do 79. min.

Jakub Hromada s Martinom Vantrubom neboli na zápasovej súpiske. Triumf domácich zariadil v 35. min exportnou bombou do "vinkla" Jaromír Zmrhal.

"Bol to jeden z najkrajších gólov, aké som v živote strelil. Vlastne si ani na žiadny podobný nespomínam. Som rád, že sa mi to takto podarilo trafiť," povedal 25-ročný český reprezentant pre oficiálny klubový web.

"Celkovo som spokojný s výsledkom a tiež s hrou v defenzíve. Predstavoval som si však, že súpera viac potrápime v útoku. Pokazili sme dosť centrov a nevychádzali nám štandardné situácie," citoval portál idnes.cz slová trénera Slavie Jindřicha Trpišovského.

"Myslím, že to bola naša zásluha. Pokiaľ sme mali sily, tak sme súpera nútili k nakopávaným loptám, čo nie je jeho štýl hry. Je to pre nás dobrý štart do súťaže, ale nepreceňujeme ho," dodal Trpišovský.

Druhý zápas "céčka" medzi dánskym FC Kodaň a ruským Zenitom Petrohrad ponúkol remízu 1:1, na ktorej sa gólovo podieľal aj slovenský útočník hostí Róbert Mak.

Za kodanské mužstvo nastúpil v základnej jedenástke stopér Denis Vavro, v 77. min sa na ihrisko dostal aj defenzívny záložník Ján Greguš.

Arsenal aj Chelsea vyhrali

Vstup do skupinovej časti úspešne zvládli obidva londýnske kluby Arsenal aj Chelsea, ktoré boli v ostatných sezónach zvyknuté skôr na účinkovanie medzi kontinentálnou smotánkou v Lige majstrov.

Hráči Arsenali si poradili s ukrajinskou Vorsklou Poltava (4:2) a Chelsea triumfovala na ihrisku gréckeho PAOK Solún (1:0).

Reakcie hráčov Slavie Praha po zápase s Girondins Bordeaux

"Myslím si, že sme hrali dobre. V prvom polčase aj na začiatku toho druhého sme strelili štyri góly, ale stále je čo zlepšovať, napríklad nesmieme v závere dvakrát inkasovať, ako sa nám to stalo teraz.

Naším cieľom v tejto súťaži je dostať sa do finále," povedal pre web Arsenalu jeho dvojgólový hrdina - gabonský útočník Pierre-Emerick Aubameyang.

Škrtel nebol pri vysokej prehre

V akcii bol vo štvrtok aj brankár maďarského klubu MOL Vidi FC Tomáš Tujvel.

Ani on však nezabránil prehre s bieloruským BATE Borisov (0:2) v stretnutí L-skupiny.

Vysokú prehru 1:4 na pôde chorvátskeho Dinama Záhreb v "trnavskej" D-skupine utrpel turecký Fenerbahce Istanbul.

Kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel nebol na súpiske mužstva od Bosporu.