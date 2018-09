Spartak získal v jednom zápase viac ako Slovan v dvanástich, kričal hlásateľ

Nikto nás neberie vážne a zrejme ani nebude, tvrdil Grendel.

21. sep 2018 o 12:49 Pavol Spál

TRNAVA. Bolo to tak trochu mimo slovenskej reality, iba v Trnave je to možné. Za takú kulisu by sa nemuseli hanbiť v žiadnom európskom veľkoklube.

Rachot ako v Turecku, chorály pripomínali Premier League a choreo bundesligu.

Veľký čierny kôň na obrovskom transparentne symbolizoval, čo od svojho tímu očakávajú fanúšikovia v skupinovej fáze Európskej ligy: „Ťaháme na D1 smer Európa.“

„Keď som počul zvučku, aj keď šlo iba o Európsku ligu, tak som mal zimomriavky. Diváci nás nabili obrovskou energiou. Vďaka nim sme boli vo veľkej výhode, lebo nás bolo dvanásť na ihrisku,“ vravel kapitán Spartaka Boris Godál.

Futbalisti Trnavy vo svojej premiére v skupinovej fáze Európskej ligy zdolali favorizovaný Anderlecht Brusel senzačne 1:0.

„Snažíme sa robiť radosť našim fanúšikom, ale aj celému slovenského futbalu. Aby sme neboli za nejakú spodinu, ale aby na nás boli hrdí,“ doplnil Godál.

Zmenil sa na lídra

Hlásateľ v Aréne Antona Malatinského si v eufórií krátko po zápase rýpol do klubu najväčšieho rivala.