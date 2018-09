Dukla prežila drámu s nováčikom, v Bystrici padlo 11 gólov

Hlasy po stretnutí:

Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: "Na zápas sme sa pripravovali zodpovedne, ako na každý duel predtým, pretože sme vedeli, že na malom klzisku v Detve to nebude ľahké. Mali sme dobrý vstup do zápasu, s prvou tretinou môžeme byť nesmierne spokojní, išli sme do vedenia 2:0. Škoda, že sme nepokračovali v tom zodpovednom výkone aj druhú tretinu. Začali sme hrať veľmi individuálne a upustili sme od kombinačnej hry. Výsledkom toho bolo, že sme v druhej tretine len dvakrát vystrelili na bránu. V tretej tretine sme to chceli zlepšiť, ale nedisciplinovanosťou niektorých hráčov, zbytočnými faulami sme Detvu vrátili do hry. Vďaka bojovnosti jednotlivcov sme uhrali dnes tri body. S bodmi sme spokojní, ale musíme si tvrdo, chlapsky povedať, že takýmito faulami a takýmto záverom to k ničomu nevedie."

Josef Turek, tréner Detvy: "Mali sme slabý vstup do zápasu, bolo to presne naopak ako sme plánovali. Chceli sme na súpera agresívne vyletieť, to sa ale nestalo, hrali sme slabo a boli tam hrubé individuálne chyby. Do druhej tretiny sme sa schopili, spravili sme zmeny v zostave, mali sme šance, ale nepremenili sme ich. Najlepšia bola tretia tretina, kde sme dali gól z presilovky 5 na 3, mali sme aj ďalšie šance a veril som, že zápas pôjde do predĺženia. Nevyužili sme presilovky a to spôsobilo, že nemáme ani jeden bod. Dnes nie som spokojný s výkonom hráčov."