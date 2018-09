V Miškovci sa bili zvolenskí chuligáni, tiekla krv

Tréner Zvolena Andrej Podkonický sa po zápase ospravedlňoval.

21. sep 2018 o 22:51 Boris Vanya

Hokejisti Zvolena zvíťazili vo 4. kole Tipsport ligy na ľade Miškovca jednoznačne 5:0. Zápas poznačila bitka medzi fanúšikmi, pre ktorú sa značne oneskoril začiatok tretej tretiny. O udalostiach informoval maďarský hokejový portál jegkorongblog.hu.

"Žiaľ, stalo sa to, čo sme v hokejovej aréne v Miškovci nevideli za dvanásť rokov od jej otvorenia. V sektore hostí vypukla bitka. Maskovaní zvolenskí chuligáni, ktorí si zakrývali šálmi celú tvár, provokovali, udierali v tesnej blízkosti stojacich domácich fanúšikov päsťami a zničili aj bariéru, ktorá na tribúne oddeľovala sektor hostí od zvyšku hľadiska. Napokon bol nevyhnutný zákrok polície," napísal reportér jegkorongblog.hu.

"Bola to úmyselná organizovaná provokácia. V zvolenskom sektore bolo osem až desať zmyslov zbavených šialencov, ktorí si zakryli tváre a zaútočili na pokojných fanúšikov Miškovca stojacich vedľa nich. Nebrali ohľad na to, či je to dieťa alebo žena, napadli každého. Šokovalo ma to! Bol to vopred dohodnutý útok. Na mieste policajtov by som zakročil tvrdšie," napísal na sociálnej sieti jeden z fanúšikov Attila Farkas.

Na pozápasovej tlačovke sa k incidentu vyjadril aj tréner zvolenských hokejistov Andrej Podkonický.

"Aj keď za to mužstvo ani tréneri nenesú žiadnu zodpovednosť, chcel by som ospravedlniť za to, čo sa dialo v hľadisku. Nevieme presne, čo sa odohralo, ale takéto veci by sa nemali stávať."