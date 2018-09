Na legendy sa nesmie zabudnúť. Medveď oživuje Klub ligových kanonierov

Lídrom rebríčka klubu je Ladislav Kubala, pribudol Marek Hamšík.

22. sep 2018 o 10:00 TASR

BRATISLAVA. Bývalý slovenský futbalista Tomáš Medveď sa už niekoľko mesiacov snaží oživiť zašlú slávu Klubu ligových kanonierov (KLK).

Z pozície riaditeľa tohto zoskupenia, ktoré má aj vrátane neho 35 členov, robí všemožné kroky k tomu, aby sa čo najintenzívnejšie vrylo do povedomia futbalovej verejnosti.

Na legendy sa nesmie zabudnúť

Funkciu riaditeľa KLK zastáva Medveď už niekoľko mesiacov, pričom vďaka 103 gólom je aj on sám jedným z jeho členov.

"Zo začiatku to bola z mojej strany akási výpomoc, pretože už dlhé roky sa trojica futbalových nadšencov - Peter Divéky, Gregor Mareš a Peťo Bzdúch - snažila obnoviť tento legendárny klub. Jeho vznik siaha až do roku 1972, no po rozpade Československa sa u nás stratil a ja som chcel dopomôcť tomu, aby sa opäť vrátil na slovenskú futbalovú mapu," uviedol 44-ročný futbalový svetobežník v televíznom štúdiu TABLET.TV.

"Zhruba pred rokom sme si preto všetci spolu sadli a povedali si, že ideme do toho. Bolo potrebné však tomu dať právnu identitu a nejakým spôsobom sa pridružiť k Slovenskému futbalovému zväzu. To sa nám všetko podarilo, a tak teraz môžeme pracovať na tom, aby legendárne mená nevymizli z našich hláv," povedal Tomáš Medveď.

Lídrom je Kubala, pribudol Hamšík

V súčasnosti figuruje v KLK 35 mien, medzi ktorými nechýbajú velikáni slovenskej futbalovej histórie, ale je medzi nimi aj zopár stále aktívnych hráčov.

"S 202 presnými zásahmi je jasným lídrom Ladislav Kubala, za ktorým nasleduje 176-gólový Jozef Kožlej, o šesť gólov menej má na konte tretí Jozef Adamec. Sú tam však aj ďalšie veľké osobnosti slovenské futbalu, ako napríklad Jozef Levický, Jozef Obert, Stanislav Griga, Pavol Diňa či bratia Luhoví," povedal Tomáš Medveď.

"Z mladšej generácie ide o hráčov ako Marek Bakoš, Robo Vittek, Filip Hološko, Stano Šesták alebo Tomáš Oravec a naposledy sa do tohto elitného klubu prebojoval aj Marek Hamšík," pokračoval niekdajší obávaný kanonier.

Medveď priznal impulzívnu povahu

Počas kariéry strieľal Medveď góly vo farbách rôznych klubov. Okrem angažmánov v Maďarsku, Česku či v tom čase ešte exotickej Číne, obliekal pod Tatrami aj dresy ôsmich prvoligových tímov.

"Mojim zámerom nebolo chodiť z klubu do klubu, to určite nie. Jednoducho sa to tak vyvinulo. Na druhej strane sa musím priznať, že v začiatkoch mojej kariéry som bol impulzívny, a keď sa mi nedarilo a nevedel som nájsť s trénerom spoločnú reč, tak sa tie dresy na mne menili," spomínal Tomáš Medveď.

"V ďalších rokoch však moje prestupy vyplynuli aj z marketingových zámerov či potreby klubov v prípade zaujímavých ponúk speňažiť moju osobu alebo niečo podobné," uviedol Medveď.

"Nepopieram, že ja osobne by som bol veľmi rád odohral v jednom klube celú kariéru, urobil si v ňom dobré meno a vytvoril si silné zázemie. Takto som mal pre zmenu možnosť poznať aj viacero iných krajín, množstvo nových ľudí, čo ma zasa obohatilo v rámci celoplošného vnímania sveta a futbalu. Z tejto stránky to beriem ako veľké plus," zamyslel sa Medveď.

Tvrdé súboje so stopérmi

Drvivú väčšinu zo svojej bohatej zbierky gólov zaznamenal rodák z Košíc v najvyššej slovenskej súťaži. Pred ktorými obrancami mal najväčší rešpekt?

"Za mojich hráčskych čias boli takmer všetci stopéri tvrdí chlapi, do súbojov išli od podlahy a bolo nesmierne náročné sa cez nich presadiť. Teraz už môžem povedať, že v nejednom prípade sme sa dokonca chceli vzájomne inzultovať, a to nielen slovne," povedal Medveď.

"Vynikajúcich obrancov mala Žilina, Humenné, Slovan či Inter. Taký Marián Šuchančok alebo Ondrej Šmelko boli veľmi nepríjemní. Zahryzli sa do vás a už vás nepustili," s úsmevom spomína bývalý útočník, ktorý v najvyššej súťaži odohral bezmála 300 duelov.

Aktívny člen družstva MUFUZA

Život Tomáša Medveďa sa aj po skončení aktívnej kariéry točí stále okolo futbalu. Zábavnou formou má k nemu blízko ako stabilný člen Mužstva futbalových zázrakov - MUFUZA.

"Je to skvelá a vážna organizácia s množstvom umelcov, zábavných ľudí, spevákov či športovcov. Chodíme po mestách, mestečkách či dedinách, kde okrem exhibičných zápasov robíme ľuďom radosť aj kultúrnym či športovým programom. Myslím si, že tento projekt sa naozaj vydaril a je stále lepší a lepší. A s kým si najlepšie rozumiem? Nerád by som vyslovoval nejaké mená, aby som na niekoho nezabudol. Vychádzam si však s každým, sme jednoliaty kolektív a vynikajúca partia," dodal Medveď.