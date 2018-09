Higuaín je pre AC Miláno veľkým prínosom aj kvôli mentalite

Spoluhráč Franck Kessié hovoril o prednostiach argentínskeho útočníka.

22. sep 2018 o 13:32 SITA

MILÁNO. Stredopoliar talianskeho futbalového klubu AC Miláno Franck Kessié je nadšený z letnej akvizície útočníka Gonzala Higuaína.

Reprezentant Pobrežia Slonoviny verí, že Argentínčan nepomáha tímu iba hráčskymi kvalitami, dôležité je i jeho zmýšľanie a skúsenosti.

Práve argentínsky kanonier rozhodol jediným gólom štvrtkové stretnutie 1. kola F-skupiny Európskej ligy 2018/2019 proti luxemburskému F91 Dudelange.

"Je to skvelý futbalista, ktorý strieľa každú sezónu 20 či 25 gólov. Je to presne to, čo potrebujeme. Robí pre náš tím veľmi veľa. Vieme, že sa naňho môžme spoľahnúť, keď mu dáme loptu," cituje Kessiého portál football-italia.net s odvolaním sa na televíziu Sky.

"Pre tím ako AC Miláno by malo byť normálne, že má v kádri útočníka takého kalibru. Okrem toho má aj víťaznú mentalitu, vždy chce uspieť a aj to môže pomôcť mužstvu. Musíme si z neho brať príklad a vstupovať na ihrisko s mentálnym nastavením, aké má on," dodal Kessié.

AC Miláno je po troch odohraných zápasoch až na 15. mieste tabuľky najvyššej talianskej súťaže Serie A, hráči milánskeho AC v lige dosiaľ zvíťazili iba raz, pripísali si i jednu remízu.

Zverenci trénera Gennara Gattusa najbližšie nastúpia v sobotu od 18.00 h na San Sire proti Atalante Bergamo.