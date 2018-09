Nitra otočila zápas s Michalovcami, dosiahla druhé víťazstvo

Michalovce nebodovali už v siedmom stretnutí sezóny a zostávajú na poslednom mieste.

22. sep 2018 o 20:08 (aktualizované 22. sep 2018 o 20:30) SITA, TASR

NITRA. Futbalisti FC Nitra zvíťazili v sobotňajšom zápase 9. kola slovenskej najvyššej súťaže Fortuna Ligy na domácom trávniku nad MFK Zemplín Michalovce 2:1.

Skóre duelu otvoril v 28. min hosťujúci stredopoliar Turik, ktorý potrestal nedôraznú prácu domácej defenzívy a loptu umiestnil pätičkou do siete za bezmocného brankára Hrošša.

Odpoveď zverencov trénera Ivana Galáda prišla ešte do prestávky, keď z hranice pokutového územia presne namieril skúsený záložník Tomáš Kóňa. Nitrania sa po zmene strán dočkali aj druhého zásahu.

V 76. min skóroval po štandardnej situácii kapitán Miloš Šimončič a zabezpečil svojmu tímu druhé víťazstvo v prebiehajúcom ročníku.

Naopak, Michalovce nebodovali už v siedmom stretnutí sezóny a zostávajú na poslednom dvanástom mieste tabuľky.

FORTUNA LIGA 2018/2019 - 9. kolo:

FC Nitra - MFK Zemplín Michalovce 2:1 (1:1)

Góly: 36. T. Kóňa, 76. Šimončič - 28. Turik, ŽK: 86. R. Križan - 63. Turik, 85. Vaščák, 86. Beskorovajnyj, rozhodovali: Pavlík - Tomčík, Kováč, 1 355 divákov

Nitra: Hroššo – Charizopulos, Machovec, R. Križan, J. Chovanec – Šimončič – A. Fábry (82. Macho), T. Kóňa – Abdulrahman Taiwo, T. Vestenický (88. M. Fábry), Chobot (61. Čerednyčenko).

Michalovce: Kira - Rota, Kavka (46. Beskorovajnyj), J. Carrillo, Nawotka - Grič - Ch. Diarra (79. Kurminowski), I. Žofčák, Turik (70. Iloski), P. Kolesár - Vaščák

Hlasy trénerov:

Ivan Galád, tréner Nitry: "Dnešné víťazstvo patrí hlavne hráčom, lebo otočili zápas. Nehrali sme ako v predchádzajúcich zápasoch. Chýbala nám ľahkosť, futbalovosť. Myslím si, že chlapci si to víťazstvo zaslúžili, pretože sa oň veľmi usilovali."

Anton Šoltis, tréner Michaloviec: "V priebehu siedmich dní tu už sedím po druhýkrát a zase po rovnakom výsledku, takže nie som spokojný. Odchádzame snmutní. Zápas sa začal pre nás dobre vyvíjať. Vyhrávali sme 1:0, no potom po hrubej chybičke súper vyrovnal. Myslím si, že prvý polčas bol kvalitný. Mali sme aj my šance a aj súper. V druhom polčase sme to chceli vystupňovať. Po hernej stránke to bolo dobré, ale opäť sme neustrážili štandardnú situáciu a inkasovali sme gól. To sa už opakuje. Súper išiel do vedenia a potom si to už ustrážil. Minimálne na remízu sme mali, ale pokiaľ budeme dostávať takéto góly, tak môžeme ťažko bodovať."