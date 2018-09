Slovenský olympijský výbor oslávil 25. výročie svojho vzniku Cestou na Olymp

Na galavečeri sa zúčastnilo 28 olympijských medailistov zo Slovenska.

22. sep 2018 o 21:54 SITA, TASR

BRATISLAVA. Slovenský olympijský výbpr (SOV) zavŕšil vyše 9 mesiacov trvajúce oslavy 25. výročia svojho vzniku v sobotu večer v Slovenskom národnom divadle slávnostným 80-minútovým programom „Cesta na Olymp“ pod režisérskou taktovkou Nikitu Slováka.

“ Tridsaťšesť olympijských medailí je - vzhľadom na to, že podmienky, v ktorých sa zrodili, neboli často vôbec ideálne - veľký úspech. „ FRANTIŠEK CHMELÁR

Na galavečere za účasti vyše 600 hostí vrátane prezidenta Európskych olympijských výborov (EOV) Janeza Kocijančiča a predstaviteľov olympijských výborov susedných krajín nechýbalo ani 28 olympijských medailistov zo Slovenska.

Medzi nimi figurovali tváre Janka Zacharu, Jozefa Pribilinca, Miloslava Mečířa, Petra a Pavla Hochschornerovcov, Anastasie Kuzminovej, Petra a Ladislava Škantárovcov a Mateja Tótha. V hľadisku boli i ďalší športovci, ktorí okúsili atmosféru hier pod piatimi kruhmi.

SOV uzrel svetlo sveta deväť mesiacov pred oficiálnym vstupom do olympijskej rodiny - už 19. decembra 1992 na ustanovujúcom zasadnutí v Dome športu v Bratislave.

V deň vzniku mal 49 členov, jeho prvým predsedom sa stal vtedy 71-ročný člen MOV, profesor Vladimír Černušák a bol na čele do 19. 8. 1999.

Odvtedy mal SOV ešte dvoch prezidentov: v období od 20. 11. 1999 do 26. 11. 2016 ho viedol František Chmelár a v súčasnosti mu šéfuje Anton Siekel.

Plnoprávnym členom Medzinárodného olympijského výboru (MOV) sa SOV stal 24. septembra 1993 na 101. zasadnutí MOV v Monte Carle.

SLOVENSKO NA OH (1993 – 2018) ATLANTA 1996: 1 – 1 – 1 SYDNEY 2000: 1 – 3 – 1 ATÉNY 2004: 2 – 2 – 2 PEKING 2008: 3 – 3 – 0 LONDÝN 2012: 0 – 1 – 3 RIO DE JANEIRO 2016: 2 – 2 – 0 SPOLU: 9 – 12 – 7 SLOVENSKO NA ZOH (1993 – 2018) LILLEHAMMER 1994: bez medaily NAGANO 1998: bez medaily SALT LAKE CITY 2002: bez medaily TURÍN 2006: 0 – 1 – 0 VANCOUVER 2010: 1 – 1 – 1 SOČI 2014: 1 – 0 – 0 PJONGČANG 2018: 1 – 2 – 0 SPOLU: 3 – 4 – 1

„História olympizmu sa u nás nezačala len pred 25 rokmi, ale už v ére Rakúska-Uhorska. Napriek tomu je štvrťstoročie samostatnej existencie nášho športu i olympijského hnutia dôvod zastaviť sa na chvíľku a obzrieť sa za tým, čo sa nám za uplynulých 25 rokov podarilo,“ skonštatoval prezident SOV Anton Siekel.

„Pri zrode SOV stáli pred štvrťstoročím ľudia, ktorí športu venovali celý život a výrazne prispeli k tomu, že SOV sa hladko etabloval na medzinárodnej scéne a je z neho rešpektovaná športová organizácia doma i v zahraničí,“ doplnil Siekel.

Slovenskí športovci získali za štvrťstoročie existencie SOV od roku 1993 do roku 2018 na OH a ZOH dovedna 36 medailí (12 - 16 - 8), 28 na letných a 8 na zimných hrách.

O najcennejšie kovy sa pričinili Anastasia Kuzminová (3), Elena Kaliská, Michal Martikán, Peter a Pavol Hochschornerovci (3) a Matej Tóth.

„SOV nespadol z neba, nezačínal od nuly, lebo slovenská olympijská história je viac ako storočná,“ zdôraznil František Chmelár, najdlhšie úradujúci šéf SOV.

„Musíme si vážiť, ako rýchlo sme si našli miesto v olympijskej rodine, a čo všetko sme dokázali za 25 rokov. Oslavujeme nielen štvrťstoročnicu existencie SOV, ale štvrťstoročie samostatného fungovania nášho športu," uviedol Chmelár.

"Tridsaťšesť olympijských medailí je - vzhľadom na to, že podmienky, v ktorých sa zrodili, neboli často vôbec ideálne - veľký úspech. Osobne si však veľmi vysoko cením, že na 99 percent sa všetci naši medailisti stali vzormi a inšpirovali mládež, aby športovala,“ dodal Chmelár.

Slávnostný galavečer „Cesta na Olymp“, ktorí moderovali členka MOV Danka Barteková a Marcel Merčiak bol festivalom emócií, ktoré ponúkol za uplynulé štvrťstoročie slovenský šport pod piatimi kruhmi.

Hlasy medailistov:

Jozef Gönci, prvá medaila v športovej streľbe v Atlante 1996: "Práve dnes som to rátal, že uplynulo 22 rokov. Je to dlhý čas, ešte som bol mladý chlapec plný motivácie. Išiel som na OH s očakávaniami, čo to prinesie. Nikdy som nezažil takú emóciu, keď sa na vás pozerá nielen celá Slovenská republika, ale celý svet. Bolo nádherné reprezentovať našu malú krajinu po rozchode s Českou republikou, keď sme si museli vydobyť postavenie vo svete športu a olympizmu ako takého. Podarilo sa, priniesli sme tri medaily. Ja som bol asi šťastlivec tým, že som bol prvý. Po mne prišlo nesmierne veľa dobrých olympionikov, ktorí priniesli ďalšie medaily. Mal som šťastie, že som mal súťaž skôr," povedal Gönci pre TASR.

Anastasia Kuzminová, tri zlaté a tri strieborné medaily v biatlone: "Najviac spomínam na prvý úspech, pri ňom urobíte krok od snívania k realite. Keď sa to podarí, potom dostávate väčšiu a väčšiu chuť. Som rada, že môžem byť súčasť takéhoto veľkého sviatku. Je to významná udalosť a krásne jubileum. Dnes sa môžeme cítiť ako jedna veľká rodina. Sú tu ľudia, ktorí urobili pre šport a olympizmus na Slovensku viac ako mohli, viac ako snívali. Je naše poslanie byť vzorom pre mladé pokolenia, aby sa nebáli. Vrcholový šport bolí, ale človek vie dosiahnuť neskutočné emócie, energia a samé pozitíva. Želám, nech je drina cenná a vyvážená úspechmi, aby víťazstvá chutili aj naďalej."

Juraj Minčík, bronzový medailista vo vodnom slalome v Sydney 2000: "Sám od seba si nepozerám spomienky, len pri nejakých príležitostiach. Človek pookreje na duši, vždy si poviem, ako to je už dávno. V aktívnej kariére bol najväčší moment, keď som prišiel do cieľa na druhom mieste a vedel som, že za mnou ide už iba jeden pretekár. Trénerský okamih bol, keď som skákal do vody za olympijskými víťazmi (Škantárovci v Riu 2016). V prvom rade je to o športovcoch, aby sme pre nich mali dostatok motivácie a podmienky, aby sme mohli prežívať stále viac radosti. Vidieť snahu SOV, verím, že kroky v konečnom dôsledku vyústia do výborných podmienok pre slovenský šport."