ONLINE: Vo finále ešte neprehral. Kližan zabojuje v Petrohrade o titul proti Thiemovi

Prenos budete môcť sledovať online s nami.

23. sep 2018 o 0:00 Športové prenosy SME

PETROHRAD. Má bilanciu, ktorú mu môžu závidieť všetci súperi. Keď bol slovenský tenista Martin Kližan vo finále turnaja ATP, zakaždým získal titul. Na svojom konte ich má už šesť.

A o siedmy zabojuje v ruskom Petrohrade.

Jeho súperom je Rakúšan Dominic Thiem, najvyššie nasadený hráč podujatia a ôsmy hráč sveta.

Kližan vstupoval do turnaja ako 65. hráč sveta, no už teraz má garantovaný posun na 49. miesto. Ak by získal titul, v pondelok by sa ocitol na 43. mieste.

Online prenos: Dominic Thiem - Martin Kližan (Petrohrad 2018, finále)