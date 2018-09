Tri neuznané góly a vysoké známky pre Škriniara. Zápas Interu bol emotívny

Rozhodol gól z úplného záveru.

23. sep 2018 o 13:17 TASR

JANOV. Tri neuznané góly, emócie a napokon víťazný zásah v nadstavenom čase.

Sobotňajší duel talianskej futbalovej Serie A v Janove priniesol veľkú drámu so šťastným koncom pre Inter Miláno, za ktorý odohral celý duel slovenský stopér Milan Škriniar a za výkon si vyslúžil pochvalu.

Hostia vyhrali na ihrisku Sampdorie 1:0 a nadviazali na utorňajší triumf v Lige majstrov proti Tottenhamu (2:1).

Žltá karta za oslavu gólu, ktorý neplatil

O dôležitom víťazstve rozhodol v 94. minúte Chorvát Marcel Brozovič, keď si odrazenú loptu spracoval na prsia a prudkou strelou k bližšej žrdi dal svoj prvý gól v sezóne.

V neúplnej tabuľke figuruje Inter na siedmej pozícii o skóre za Sampdoriou.

Počas zápasu bol v poriadnej permanencii systém VAR, na základe videoanalýzy neuznali rozhodcovia až tri góly.

Najskôr sa predčasne tešil hosťujúci Radja Nainggolan, ktorý síce nebol mimo hry, ale v ofsajde bol podľa VAR jeho spoluhráč Mauro Icardi a blokoval výhľad brankárovi Emil Auderovi.

Verdikt sa stretol s veľkou nevôľou hráčov a lavičky Interu.

Tri minúty pred koncom neuznali rozhodcovia ani zásah obrancu Interu Kwadwa Asamoaha a krátko na to neplatil pre ofsajd ani gól domáceho Gregoira Defrela.

Francúz navyše inkasoval žltú kartu, pretože si pri oslave gólu, ktorý napokon neplatil, vyzliekol dres.

Škriniara chválili

V emotívnom závere vykázal rozhodca z lavičky Interu trénera Luciana Spallettiho za nemiestne oslavy víťazného gólu.

"Otočil som sa smerom k televíznej reklame a zakričal som 'gól'. Štvrtý rozhodca povedal, že to bolo veľmi impulzívne. Bol to veľmi dôležitý gól, bolo to ako vyslobodenie," povedal Spaletti podľa agentúry AP.

Škriniar nastúpil na svojom tradičnom poste v strede obrany a hral veľmi dobre.

Viaceré talianske médiá mu pri hodnoteniach výkonov dávali vysoké známky a patril podľa nich k najlepším hráčom na ihrisku.