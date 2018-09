Košice utrpeli prvú stratu, maďarské tímy získali dohromady iba bod

Hlasy po stretnutí:

Andrej Kmeč, tréner Nitry: "Bol to výborný zápas, ktorý sa lámal na maličkostiach. Trenčín ukázal svoju kvalitu, ale my sme sa tomu dokázali vyrovnať. Najmä v prvej tretine, kde hral Trenčín veľmi dobre. V druhej tretine sme trochu prebrali iniciatívu. V tretej bolo dosť vylúčení a vznikalo dosť nezhodných situácií. Našťastie sme záver zvládli, zlomili to na svoju stranu a tri body zostali doma. Ešte tam bola jedna situácia, ktorú si ceníme. Na začiatku tretej tretiny povedal Mišo Valent rozhodcovi, že to nebol faul na neho, a že sa upískol, takže klobúk dole."

Peter Oremus, tréner Trenčína: "My sme odohrali naozaj kvalitný zápas. Príprava na zápas prebiehala štandardne, ale opakujem, že dnešný výkon bol dobrý. Takto si predstavujeme našu hru. Škoda, že ten gól neprišiel skôr. Treba ešte zlepšiť niektoré veci, aby sme strelili viac gólov."