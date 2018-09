Na titul musel čakať roky. Ako sa darilo Saganovi na MS v cyklistike

Sagan bol zatiaľ na ôsmich MS.

26. sep 2018 o 22:40 Zoran Boškovič, Miloslav Šebela, Andrej Kuzmány

BRATISLAVA. "Videl som veľa komentárov od ľudí, ktorí hovorili, že na takéto dlhé preteky nie som dosť dobrý. Ale teraz mám dúhový dres a budem ho nosiť celý rok," vyhlásil slovenský cyklista Peter Sagan po tom, ako sa v roku 2015 stal v Richmonde prvýkrát majstrom sveta.

Vyhral po výnimočnom výkone. Asi dva kilometre pred cieľom sa odpútal od súperov. Naháňala ho početná skupina favoritov. Márne. Vysoké tempo si udržal až do cieľa.

V rokoch 2016 a 2017 svoje triumfy zopakoval. Stal sa prvým cyklistom v dejinách, ktorý ovládol svetový šampionát trikrát za sebou. To sa predtým nepodarilo nikomu. Tri tituly síce získali aj ďalší štyria pretekári vrátane legendárneho Eddyho Merckxa, ale trikrát v sérii nikto.

„Sagan prepisuje históriu,“ velebili Slováka mnohé renomované svetové médiá po dosiahnutí zlatého hetriku v nórskom Bergene.

„Je ťažké povedať, odkiaľ vychádza dúha, ale končí sa vždy pri Saganovi,“ napísal napríklad francúzsky L'Équipe.

Žilinčan však na majstrovstvách sveta neprežíval vždy radostné chvíle. Hoci prakticky od svojho vstupu do pelotónu v roku 2010 dokazoval svoj ohromný talent a už v mladom veku vyhrával preteky, na vrchole sezóny sa dlho snažil presadiť márne.

MS v cyklistike 2010 v Geelongu Sagan nedokončil

Sagan debutoval na MS v cyklistike v roku 2010 v austrálskom Geelongu. Končil vtedy iba prvú sezónu medzi profesionálmi. Ako dvadsaťročný počas nej vybojoval päť víťazstiev. Preteky na šampionáte však nedokončil.

Doplatil na žalúdočné ťažkosti, ktoré ho začali trápiť pri vjazde na okruh a postupne sa zhoršovali. Odstúpil približne 70 kilometrov pred cieľom.

“ Som veľmi nahnevaný. To sa ani nedá opísať slovami, čo prežívam. Nerozumiem tomu. Skutočne nie. Už ma to doslova vytáča. „ Peter Sagan po svojej premiére na MS v cyklistike v roku 2011 v austrálskom Geelongu

„Som veľmi nahnevaný. To sa ani nedá opísať slovami, čo prežívam,“ vravel vtedy Sagan v rozhovore pre svoju vtedajšiu manažérsku agentúru Optimus Agency.

Podobné problémy mal aj predtým na etapových pretekoch Okolo Poľska.

„Nerozumiem tomu. Skutočne nie. Už ma to doslova vytáča. Prvých sto kilometrov bolo úplne v pohode. Potom som však začal pociťoval v bruchu kŕče. Odrazu som nevládal. Nohy neposlúchali, akosi oťaželi a boleli.“

Vzdal sa štyri kolá pred cieľom.

Hoci sa MS skončili neúspechom, nadobudol cenné poznatky. „Sú to úplne iné preteky, než jazdíme po celý rok. Konečne som si to vyskúšal. Získal som skúsenosti a rozhľad pre budúce roky,“ povedal.

Na úspech si však musel počkať ešte päť rokov. Viackrát bol pritom k nemu blízko už skôr.

Na MS v cyklistike 2013 urobil chybu

V roku 2011 na MS v cyklistike v Kodani bojovali o zlato šprintéri. A Peter Sagan bol medzi nimi. Pohyboval sa na čele pelotónu.

Šprintovať začal skoro. Medzi prvými. A ešte niekoľko metrov pred páskou sa nachádzal na medailových pozíciách. Lenže v nastolenom tempe nevydržal a predbehli ho viacerí súperi. Finišoval dvanásty.

Zlato získal Brit Mark Cavendish.

„Mám za sebou vydarený aj nevydarený deň. Mohol som skončiť i lepšie. Záver som mal ísť trochu inak,“ priznal Sagan.

„Začal som šprintovať skôr. Vyštartoval som asi ako prvý z balíka. Potom som už nemal nohy. Ale Cavendish vyhral zaslúžene, Briti odtiahli prakticky celé preteky,“ dodal.

Aj v rokoch 2012 a 2013 bojoval Sagan na šampionáte o najvyššie pozície. V holandskom Valkenburgu skončil štrnásty, v talianskej Florencii šiesty.

„Som na seba nahnevaný, v závere som urobil veľkú chybu. Nástup Gilberta som síce nezachytil, ale mohol som šprintovať aspoň o štvrté miesto a byť najhoršie piaty. Lenže som čakal a 150 metrov pred cieľom ma z oboch strán zatvorili,“ opisoval slovenský cyklista po MS 2012 vo Valkenburgu.

„Nemôžem byť spokojný. V Kodani to bolo o šprinte, ale tentoraz išlo vyložene o moju chybu, ktorej som si vedomý. Mal som skôr vyštartovať a šprintovať,“ sypal si popol na hlavu Sagan.

Vtedy mal za sebou jednu z najlepších sezón, šestnásťkrát sa postavil na najvyšší stupeň. Súperi ho rešpektovali, dávali si naňho pozor, v pretekoch patril medzi topfavoritov.

Po MS 2014 bol Sagan rád, že sa sezóna skončila

Svoju stúpajúcu slávu potvrdil o rok neskôr, keď v jednom ročníku vybojoval 22 víťazstiev. Tento zápis dodnes neprekonal.

Silu ukázal na jarných klasikách. Na monumentoch Miláno – San Remo a Okolo Flámska skončil druhý. Vyhral Gent – Wevelgem a Brabantský šíp.

Na Tour de France získal ďalší zelený dres, ale na vrchole sezóny opäť neuspel. Vo Florencii mal veľkú smolu. Už v prvom z desiatich mestských okruhov sa zaplietol do pádu. Musel sa tiež vyrovnať s technickými problémami a doháňať veľkú stratu. Na konci mu už chýbali sily.

Sagan na MS: 2010 - Geelong: nedokončil

nedokončil 2011 - Kodaň: 12. miesto

12. miesto 2012 - Valkenburg: 14. miesto

14. miesto 2013 - Florencia: 6. miesto

6. miesto 2014 - Ponferrada: 43. miesto

43. miesto 2015 - Richmond: 1. miesto

1. miesto 2016 -Dauhá: 1. miesto

1. miesto 2017 - Bergen: 1. miesto

Napriek tomu dosiahol skvelý výsledok. Obsadil šieste miesto. Za víťazným Ruiom Costom zaostal o 34 sekúnd. „Som veľmi spokojný. Bolo to maximum, čo som mohol dosiahnuť,“ zhodnotil.

„Mal som veľmi dobrý deň, no prihodili sa mi veci, ktoré sa prihodiť nemali. Na majstrovstvách sveta potrebujete aj šťastie, ja som ho nemal.“

Kým vtedy mal za sebou aspoň výbornú sezónu, o rok neskôr sa mu už darilo menej. A úspech neprišiel ani na MS v cyklistike 2014 v španielskej Ponferrade.

S favoritmi sa síce udržal do posledného stúpania, no napokon finišoval s mankom 42 sekúnd až na 43. pozícii.

„Som rád, že som v závere sezóny dokázal preteky aspoň dokončiť, veď na posledných som ani neprišiel do cieľa. Sezóna sa nevydarila podľa mojich predstáv. Som rád, že už je to za mnou,“ vravel Sagan v cieli slovenským novinárom.

„Nohy ma neposlúchali. Ale každá sezóna nemôže byť super. Hoci nejaké výsledky boli, sme zvyknutí na viac. Dúfam, že to všetci pochopia. V budúcom ročníku sa budem snažiť opäť niečo dokázať.“

A dokázal.

V Richmonde 2015 mu všetko vyšlo dokonalo

Jar mu síce príliš nevyšla, ale cez leto naznačil stúpajúcu formu. Najprv nečakane vyhral celkovú klasifikáciu etapových pretekov Okolo Kalifornie. A na Tour de France si už štvrtýkrát za sebou obliekol na seba v Paríži zelený dres.

Ale to najlepšie prišlo na koniec. Prvý titul majstra sveta.

V Richmonde mu vyšlo všetko dokonalo. V cyklistike totiž platí, že v závere má každý len jednu šancu. Jednu príležitosť ukázať svoje sily. Ak jazdec svoj útok správne nenačasuje, preteky sú stratené.

Sagan sa najprv nikam nehnal. Počkal si na miesto, kde mal posledný kopec najprudší sklon. To mu vyhovuje. On ho dokáže prejsť s najlepšími, kým šprintéri nestačia. Trochu sa vyviezol za súpermi a šliapol naplno.

Všetky sily vložil do útoku dva kilometre pred cieľom. Ak by nezískal dostatočný náskok, v závere by už nemal šancu.

„Počas celých pretekov som zaútočil jediný raz, ale bolo to v ten najlepší moment,“ priznal. „Vedel som, že ak chcem vyhrať, musím v úniku ostať sám. Ak by sa ma niekto udržal, nestriedal by so mnou.“

Cieľovú pásku preťal s trojsekundovým náskokom pred ostatnými. „Je to najväčšie víťazstvo v mojej kariére,“ dodal. A to ešte netušil, že nie je posledné a v najbližších rokoch sa definitívne zapíše do dejín.

Úspech v Dauhe Sagana prekvapil

Kým v Richmonde americkí organizátori zvolili okruh akoby práve preňho – klasikársky profil, úseky s dlažobnými kockami a krátke, ale prudké stúpania – o rok neskôr v katarskej Dauhe pripravili pre pretekárov úplnú rovinu.

Najväčšie šance mali mať čistokrvní šprintéri. Pokiaľ silný vietor v púšti v úvodnej časti pretekov pri nájazde na okruh neroztrhá balík na viac častí. Čo sa síce stalo, ale väčšina favoritov na titul zostala vpredu. A spomedzi nich opäť vyčnieval Peter Sagan.

V záverečnej rovine sa skvelo vyviezol v závetrí, čakal na ten pravý moment. Zodvihol sa zo sedla a všetkých prešprintoval. Využil tiež skutočnosť, že tesne pred páskou sa cesta mierne zdvihla.

„Je to neuveriteľné. Sám som prekvapený z toho, čo som dokázal. Tento titul je ešte väčším prekvapením ako vlani,“ prezradil po pretekoch.

Sagan obhájil titul ako šiesty cyklista v histórii a prvý od roku 2007, kedy sa to podarilo Talianovi Paolovi Bettinimu.

„Podal neskutočný výkon. V tomto momente je jednoducho zo všetkých najrýchlejší,“ zložil kompliment tréner slovenskej reprezentácie Ján Valach.

Na MS v cyklistike 2017 ho celý čas nebolo vidieť

Minulý rok v Nórsku Sagan definitívne zavŕšil svoj zápis do histórie. Ako prvý cyklista vyhral majstrovstvá sveta tretíkrát po sebe.

Pritom dlhý čas ho v popredí vôbec nebolo vidieť. Jeho rivali v poslednom kole útočili, nastupovali, pokúšali sa získať rozhodujúci náskok. Slovák však nereagoval. Jazdil rozvážne, trpezlivo. Šetril energiu.

Do poslednej zákruty už ale vchádzal na treťom mieste. A po dramatickom finiši v boji o zlato zdolal domácu nádej Alexandra Kristoffa.

„Som veľmi šťastný. V minulosti by som si nikdy nemyslel, že raz budem svetovým šampiónom. A teraz som už trojnásobným,“ hovoril v cieli pre slovenské médiá Sagan.

Útok si načasoval ideálne. Preukázal skvelú pozičnú jazdu, veľmi dobre sa orientoval v balíku. Neútočil bezhlavo, čakal. A opäť všetkých porazil.

„Tieto majstrovstvá boli spomedzi víťazných určite najťažšie. Profilom, ale aj štýlom pretekania,“ uzavrel Sagan.