Fábry nenaplnil potenciál. Môžu za to dievčatá, diskotéky i hádky s trénermi

Rozhovor pre denník SME: So Slovanom získal dva slovenské tituly. V roku 2003 ho draftovalo Buffalo Sabres v 2. kole, ale v NHL si nikdy nezahral. Väčšinu kariéry pôsobil v druhej slovenskej i českej lige, v Kazachstane a Poľsku. Posledné štyri sezóny pôsobí v Nových Zámkoch. „Darí sa nám, lebo je to postavené na Slovákoch a Čechoch,“ reaguje BRANISLAV FÁBRY.

Nové Zámky sa vlani s ťažkosťami dostali do play off. V novej sezóne máte po šiestich zápasoch päť víťazstiev a ste v tabuľke na druhom mieste. Čomu pripisujete túto zmenu?

„V Tipsport lige sme tretí rok a s tímom som absolvoval všetky ročníky. Ale až v tomto sa mužstvo postavilo na slovenských a českých hokejistoch. Káder už netvoria Američania alebo Rusi. Nie je tu žiadna jazyková bariéra a vytvorila sa výborná partia. Sadli sme si ľudsky aj s trénerom. To sú faktory, na ktorých základe sme zatiaľ úspešní.“

Vlani staval na slovenských hokejistoch aj Trenčín a dostal sa až do finále. Na Slovákoch stavajú aj futbalisti Trnavy, ktorí sa dostali do Európskej ligy. V čom sú najväčšie problémy mužstva poskladaného z legionárov?

„Keď prídu do slovenskej kabíny Rusi či Američania, nikdy sa nebudú snažiť toľko ako domáci hráči. Cudzinci si zväčša prídu zarobiť peniaze, ale hokej i futbal sa hrá aj srdcom. Tiež nie je ideálne, keď sa v kabíne hovorí troma jazykmi.

V mužstve nebude taká súdržnosť. Nehovorím, že to tak nemôže fungovať v iných tímoch, ale Nové Zámky na to nie sú stavané. A možno len neprišli do klubu typy hráčov, ktoré by zapadli do kolektívu.“

Na začiatku sezóny sa darí aj Liptovskému Mikulášu i Detve. Klubom, ktoré vlani bojovali o záchranu. Bude to sezóna plná prekvapení?

„Odohrali sme len pár kôl, netreba to preceňovať. Ale ani podceňovať. V domácom prostredí sú Detva, Liptovský Mikuláš či Poprad silné. Aj my môžeme doma zdolať každého. Dôležité je, ako budú hrať tieto mužstvá vonku. Keď budú získavať body u súperov, v tabuľke budú vysoko.“

V prvom kole ste zvíťazili v Budapešti 7:1. Ako vnímate prínos maďarských klubov v slovenskej lige?

„Na začiatku sezóny som mal z toho zmiešané pocity. Ani teraz neviem, či sú prínosom. Na hodnotenie potrebujem ešte čas. Sú oživením slovenskej súťaže, ale skôr by sa mali podporiť slovenské tímy ako Michalovce, Martin a Skalica. Z dlhodobého hľadiska by sme mohli viac pomáhať slovenským mužstvám ako maďarským.“

V Budapešti sa nedávno predviedli zvolenskí fanúšikovia, ktorí nepochopiteľne bili maďarských divákov. Čo ste si pomysleli, keď ste to videli?