Pogba kritizoval spôsob hry United. Mourinho mu zobral post zástupcu kapitána

Derby County vyradilo Manchester United v anglickom pohári.

26. sep 2018 o 9:14 SITA

MANCHESTER. Anglický futbalový klub Manchester United v tejto sezóne 2018/2019 nezíska šiestu trofej v tamojšom Ligovom pohári (Carabao Cup).

United sa v utorňajšom dueli šestnásťfinále museli skloniť pred hráčmi druholigového Derby County.

Zápas na Old Trafforde sa v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 2:2.

V následnom rozstrele si lepšie počínali hostia vedení niekdajším reprezentačným záložníkom Frankom Lampardom, triumfovali v ňom 8:7.

"V tejto chvíli som trochu šokovaný v dobrom zmysle. Rozstrel je pre silné povahy. Na mojich hráčov som veľmi hrdý," povedal Lampard.

Pre 40-ročného kouča je angažmán v Derby County premiérový v trénerskej kariére.

Väčšinu tej hráčskej strávil v tíme FC Chelsea (2001-2014), kde ho dvakrát koučoval práve tréner Manchestru United José Mourinho.

Mourinho sa bál Jonesovej penalty

Zverenci 55-ročného Portugalčana viedli od 3. min po góle Juana Matu.

Druholigista však po prestávke v 59. min vyrovnal zásluhou Harryho Wilsona a krátko pred koncom duelu, keď už domáci hrali bez vylúčeného brankára Sergia Romera, dokonca zaznamenal aj druhý gól.

Úspešným strelcom bol Jack Marriott. United vrhli všetky sily do útoku a v piatej minúte nadstavenia skóroval na 2:2 Belgičan Marouane Fellaini.

V jedenástkovej lotérii rozhodla až ôsma séria. V nej sa pomýlil stopér Phil Jones.

"Keď som videl, že na rad prichádza šiesta a potom aj siedma séria, začínal som tušiť, že ak dôjde na Jonesa, môžeme mať problémy," naznačil Mourinho, že realizácia penált nie je Jonesova silná stránka.

Pogba už nie je zástupcom kapitána

"V polčasovej prestávke som hráčom vravel, že zápas je stále otvorený a mali by sme pridať nejaké góly, aby sme ho rozhodli. Hrali sme proti dobrému tímu s dobrými a mladými hráčmi.

Boli rýchli a hrali vo veľkom nasadení. Samozrejme, som smutný z toho, že sme vypadli, ale neprehrali sme zápas, o ktorom si myslím, že je pre nás dôležitý. Všetci vieme, o čom je rozstrel.

Nové pravidlá ešte viac znevýhodňujú favorizované tímy, pretože keď remizujete, už nenasleduje predĺženie, ale rovno jedenástky. Nikdy som však nevinil hráčov za to, keď v nich nevyužili svoj pokus," skonštatoval Mourinho.

"The Special One", ako znie Mourinhova prezývka po stretnutí prezradil aj to, že sa rozhodol odobrať Paulovi Pogbovi status zástupcu kapitána.

Francúz po víkendovom dueli s Wolverhamptonom (1:1) verejne kritizoval štýl hry United.

"Rozhodol som sa, že Paul už nebude druhý kapitán. Nie je v tom žiadny problém. Som tréner a môžem robiť takéto rozhodnutia. Nemusím to ďalej rozmazávať," poznamenal Mourinho.