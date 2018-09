Veľké kluby skupujú talenty a potom ich posielajú do sveta. FIFA chce obmedziť hosťovania

Opatrenie by sa dotklo najmä klubov z Anglicka, Španielska alebo Talianska.

26. sep 2018 o 12:26 SITA

ZÜRICH. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) chce zamedziť tomu, aby kluby počas sezóny uvoľňovali desiatky hráčov na hosťovania do konkurenčných tímov.

Nové pravidlo by malo obmedziť počet hosťovaní na šesť, takže bohaté mužstvá by nemohli skupovať talenty a následne ich distribuovať do tímov po celom svete s tým, aby z toho získavali finančný profit.

Prečítajte si tiež: Koniec premrštených súm za prestupy? FIFA chce zaviesť revolučnú novinku

Uvádza sa na webe BBC.com.

Opatrenie z dielne FIFA by sa dotklo predovšetkým klubov z Anglicka, Španielska alebo Talianska.

Najlepším príkladom je FC Chelsea, ktorý má momentálne na hosťovaniach až 40 futbalistov.

"Nesnažíme sa za nich získať peniaze. Posielame ich preč, pretože chceme, aby hrali a rozvíjali sa," cituje BBC stanovisko tímu z anglickej Premier League.

Predstavitelia FIFA si však myslia, že kluby chcú na hráčoch hlavne zarábať, a tak pripravujú balík reforiem.