Taragel vyhral prvú etapu na pretekoch v Kamerune, profitoval zo skvelej práce Dukly

O víťazovi rozhodoval šprint.

26. sep 2018 o 18:42 SITA

DOUALA. Slovenský cyklista Filip Taragel sa stal víťazom prvej etapy pretekov Grand Prix Chantal Biya (kat. UCI 2.2) v africkom Kamerune.

Etapa so štartom a cieľom v meste Douala merala 92 kilometrov, Taragel (Dukla Banská Bystrica) a mala rovinatý profil.

Dvadsaťšesťročný Taragel získal pre seba záverečný šprint a spolu s prvým víťazstvom na pretekoch UCI aj osem bodov do hodnotenia UCI.

"Úvod druhého z dvojice kamerunských etapákov sa odohral na mestskom okruhu v uliciach 2,5-miliónovej Doualy. Bola to čistá rovina, a tak to bolo o tradičnom súboji únikov s pelotónom," informoval špecializovaný portál cycling-info.sk

"Do úniku sa dostalo osem pretekárov vrátane Slováka Andreja Cullyho. Dvanásť kilometrov pred cieľom ich dostihli. Potom to skúšali ďalší pretekári a najnádejnejšie to vyzeralo s dvojicou domácich, ale Dukla Banská Bystrica zrežírovala ich dostihnutie aj následný šprint," informuje ďalej portál.

"Mladíci to rozbehli Filipovi Taragelovi a predsezónna šprintérska posila tímu nezaváhala," dodal cycling-info.sk.

Preteky Grand Prix Chantal Biya pokračujú vo štvrtok druhou etapou z Yaoundé do Nanga Eboko (152 kilometrov).

