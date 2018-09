So Slovanom má dvojcestnú zmluvu. Hedera bude hrať za Detvu

V KHL odohral v tejto sezóne jeden zápas.

26. sep 2018 o 18:59 TASR

BRATISLAVA. Tomáš Hedera, obranca HC Slovan Bratislava, bude v nasledujúcich zápasoch hrať v Tipsport Lige za klub HC 07 Detva.

Pre TASR to potvrdil samotný hráč.

Hedera, ktorý má so Slovanom podpísanú dvojcestnú zmluvu, odišiel do Detvy na neurčitú dobu. V jej drese by mal nastúpiť už v piatkovom zápase na ľade Nových Zámkov.

V aktuálnej sezóne Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) odohral 19-ročný obranca jeden zápas, pripísal si v ňom jeden mínusový bod.